C 1 июня стартует новый набор в детские сады

Направления в детские сады будут выдавать по 7 июня, а с 8 июня начнётся зачисление малышей.

Ограничительные меры не повлияют на процесс комплектования детских садов Липецка. Об этом председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова сообщила в своём Инстаграм.



- COVID-ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, не повлекут изменения сроков комплектования дошкольных образовательных учреждений города Липецка. Направления для зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения будут выданы в период с 1 по 7 июня.



С 8 июня родители могут уточнить информацию о зачислении ребенка в детский сад у руководителей Дошкольных образовательных учреждений или на портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области. Напомним, что с 12 мая в департаменте образования возобновлен прием документов от родителей (законных представителей) детей, которые имеют право на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.



С перечнем льготных категорий граждан и документами, подтверждающими льготный статус, можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования администрации города Липецка. Кроме того, информируем, что дополнительного подтверждения льготы не требуется в случае её подтверждения ранее, - отметила Светлана Бедрова.