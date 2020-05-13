До 7 июня липецкие девятиклассники получат аттестаты

Учиться выпускникам до 29 мая, а 30 мая для девятиклассников и одиннадцатиклассников прозвучит виртуальный последний звонок.

Последние звонки для выпускников - девятиклассников и одиннадцатиклассников в этом году пройдут онлайн 30 мая. Об этом в своём Инстаграм сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.



- Уважаемые коллеги, родители, выпускники! Поступает очень много вопросов по поводу проведения ГИА в этом году. Пока у нас нет официальной информации (приказов, распоряжений и т.д.), поэтому можно говорить лишь о том, что планируется.



Итак: 1. ОГЭ планируют в этом году не проводить. И тогда у 9 классов 29 мая последний учебный день. 30 мая - последний звонок (виртуальный). С 1 по 7 июня пройдёт выдача аттестатов. Итоговые оценки (в аттестат) будут выставлены на основе годовых. 2. Для 11-х классов 29 мая последний учебный день. 30 мая последний звонок (виртуальный).3. Сроки ЕГЭ перенесены с 8 июня на более поздний период. Ждем конкретных дат. 4. ЕГЭ для учащихся, не планирующих поступать в вузы, проводить не планируется. 5. ЕГЭ для выпускников, планирующих поступать в вузы, планируют сделать только по профильным предметам. Здесь ждем более конкретных пояснений.



Данные решения очень серьезные и принимаются на Федеральном уровне - Министерством просвещения. Дорогие коллеги, родители, выпускники, мы понимаем, как вам сейчас тревожно и как хочется побыстрее получить определенность. Скоро все будет. Давайте наберемся немножко терпения, - написала Светлана Бедрова в Инстаграм.