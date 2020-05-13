Общество

сегодня, 22:03

До 7 июня липецкие девятиклассники получат аттестаты

9 907
#ОГЭ #ЕГЭ #Последний звонок
До 7 июня липецкие девятиклассники получат аттестаты

Учиться выпускникам до 29 мая, а 30 мая для девятиклассников и одиннадцатиклассников прозвучит виртуальный последний звонок.

Последние звонки для выпускников - девятиклассников и одиннадцатиклассников в этом году пройдут онлайн 30 мая. Об этом в своём Инстаграм сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

- Уважаемые коллеги, родители, выпускники! Поступает очень много вопросов по поводу проведения ГИА в этом году. Пока у нас нет официальной информации (приказов, распоряжений и т.д.), поэтому можно говорить лишь о том, что планируется.

 Итак: 1. ОГЭ планируют в этом году не проводить. И тогда у 9 классов 29 мая последний учебный день. 30 мая - последний звонок (виртуальный). С 1 по 7 июня пройдёт выдача аттестатов. Итоговые оценки (в аттестат) будут выставлены на основе годовых. 2. Для 11-х классов 29 мая последний учебный день. 30 мая последний звонок (виртуальный).3. Сроки ЕГЭ перенесены с 8 июня на более поздний период. Ждем конкретных дат. 4. ЕГЭ для учащихся, не планирующих поступать в вузы, проводить не планируется. 5. ЕГЭ для выпускников, планирующих поступать в вузы, планируют сделать только по профильным предметам. Здесь ждем более конкретных пояснений.

Данные решения очень серьезные и принимаются на Федеральном уровне - Министерством просвещения. Дорогие коллеги, родители, выпускники, мы понимаем, как вам сейчас тревожно и как хочется побыстрее получить определенность. Скоро все будет. Давайте наберемся немножко терпения, - написала Светлана Бедрова в Инстаграм.
9 907
#ОГЭ #ЕГЭ #Последний звонок

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Артамонов

2 минуты назад
У Вас в Липецке дети не хотят учиться, а родители не умеют зарабатывать. Учитесь у меня, неучи! Знаете, сколько у меня вилл за границей? То-то же...
ответить

клещ гопницкий

4 минуты назад
Когда же 59 Пргимназия вернет деньги за обеды и охрану? Как-то система работает в одну сторону? Сколько еще надо ждать?
ответить

Тоже родитель

10 минут назад
Родитель, да уж ,кто в 11 классе и их родительский особенно не повезло и неизвестно что и как дальше будет !!!
ответить

Коронавирус

13 минут назад
Зря Вы так расслабились. Я просто сделал затишье перед бурей...
ответить

Гимназия 64

21 минуту назад
Дистанционная учёба это чистой воды профонация. Зачем мучить девятиклассников до 29 мая? Нельзя сейчас выставить оценки.
ответить

гость

28 минут назад
А младшие классы почему должны учиться до последнего?? Распускайте всех!
ответить

Эх

43 минуты назад
Родитель, здоровье важнее
ответить

Родитель

53 минуты назад
Спасибо,вышвырнут из школы,как женят.Учились 11 классов,и не будет последнего звонка.
ответить

Наталья

сегодня, 22:37
Очень хорошие новости!
ответить

Еще в рубрике

Садоводческие маршруты начнут работать по выходным дням
#садоводческие маршруты
19
Садоводческие маршруты начнут работать по выходным дням

сегодня, 21:03

Общество
Весна: автохамы утопают в зелени (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
94
Весна: автохамы утопают в зелени (ФОТО)

сегодня, 17:36

Общество
Не коронавирусом единым: клещи тоже докучают липчанам
#Клещи #боррелиоз
11
Не коронавирусом единым: клещи тоже докучают липчанам

сегодня, 16:54

Общество
В Липецке частные перевозчики будут постепенно увеличивать количество автобусов на маршрутах
#коронавирус #транспорт
47
В Липецке частные перевозчики будут постепенно увеличивать количество автобусов на маршрутах

сегодня, 15:09

Общество
ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, ОГЭ отменяется
#ЕГЭ
33
ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, ОГЭ отменяется

сегодня, 13:41

Общество
Липецкие чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и ст...
#коронавирус #образование
83
Липецкие чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и ст...

сегодня, 12:40

Общество