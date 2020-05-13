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18 минут назад
Липецкая вечЁрка: объединение с Москвой, увольнение пенсионеров и сюрпризы мая
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 13 мая.
Больше всего просмотров сегодня у новость про якобы объединение Московской и Липецкой областей. В администрации области прокомментировали такие сообщения телеграмм-каналов. Есть ли в планах Кремля желание вовлечь в этот процесс наш регион? «Это информационный вброс в порядке бреда. В ЦФО никакие процессы слияния невозможны».
Липчане сегодня активно обсуждали то, что чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и старше. В липецких соцсетях появилось сообщение о том, что в администрации области «издали негласное распоряжение, по которому под роспись все директора образовательных учреждений обязаны уволить людей старше 65 лет. Это не только учителя, но и технический состав - вахтерши, уборщицы. Чтобы под тему коронавируса не выплачивать деньги из соцстраха. Директоров обязали уволить их по собственному желанию в течение недели, чтобы не платить деньги по сокращению».
Не менее живо и в другой теме, связанной с образованием. В администрации Липецка ждали решений по прекращению обучения в школах и форме проведения итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадцатых классов от министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Сроки единого государственного экзамена в 2020 году перенесены с 8 июня на более поздний период. Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 9-х классах отменяются, итоговые оценки выставят на основании годовых.
Тем временем по-летнему теплый май готовит сюрпризы. Утром 14 мая на территории Липецкой области ожидаются заморозки, температура воздуха упадет до -2 градусов.
Липчане сегодня активно обсуждали то, что чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и старше. В липецких соцсетях появилось сообщение о том, что в администрации области «издали негласное распоряжение, по которому под роспись все директора образовательных учреждений обязаны уволить людей старше 65 лет. Это не только учителя, но и технический состав - вахтерши, уборщицы. Чтобы под тему коронавируса не выплачивать деньги из соцстраха. Директоров обязали уволить их по собственному желанию в течение недели, чтобы не платить деньги по сокращению».
Не менее живо и в другой теме, связанной с образованием. В администрации Липецка ждали решений по прекращению обучения в школах и форме проведения итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадцатых классов от министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Сроки единого государственного экзамена в 2020 году перенесены с 8 июня на более поздний период. Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 9-х классах отменяются, итоговые оценки выставят на основании годовых.
Тем временем по-летнему теплый май готовит сюрпризы. Утром 14 мая на территории Липецкой области ожидаются заморозки, температура воздуха упадет до -2 градусов.
399