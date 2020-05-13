Происшествия

сегодня, 17:23

«Здравствуйте, я специалист службы безопасности банка»

10 1554
#мошенничество
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«Здравствуйте, я специалист службы безопасности банка»

В Липецкой области активизировались мошенники, представляющиеся специалистами банков. Корреспондент GOROD48 уже на протяжении трех дней пытается отделаться от назойливых звонков преступников. Сотрудник полиции Павел Сапрыкин рассказал, как избежать печальных последствий.

О том, что преступники в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обязательно воспользуются режимом самоизоляции, GOROD48 писал еще в начале апреля. После этого на протяжении месяца от пресс-службы УМВД России по Липецкой области поступали сообщения, что граждане продолжают верить в уловки мошенников. И вот в понедельник, 11 мая, такой звонок поступил мне.

- Здравствуйте, Алексей Николаевич, я специалист службы безопасности банка, - представилась женщина . - Вы пытаетесь совершить транзакцию физическому лицу - 1 653 рубля. Вы сейчас совершали какие-то действия?

Телефонный разговор с абонентом +7 (495) 645-87-73 завязался в дороге. Слышимость была плохая. К тому же разобрать слова «оператора» мешал ее украинский акцент. Я сразу понял, что имею дело с мошенницей. Хотя бы потому, что на счету названного банка было от силы 400 рублей.

Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и мошенничеств общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Павел Сапрыкин: «Мошенники звонят конкретным людям. Вероятно, они обладают украденными базами данных. И, когда называют потенциальную жертву по имени и отчеству, это сразу вызывает доверие. Уже на этом этапе нужно прервать разговор. В случае опасения, можно взять банковскую карту, перевернуть обратной стороной и позвонить по телефону «горячей линии» или прийти в отделение банка. Никогда нельзя перезванивать на номер, с которого вам звонили - преступники могут воспользоваться IP-телефонией и вы вновь попадете к ним».

Из профессионального интереса я продолжил разговор с «оператором», объяснил, что не совсем ее понимаю. Женщина переключила меня на другого участника «развода». Мужчина с таким же акцентом объяснил, что мой счет в банке могут заблокировать.

- А почему вы звоните с номера, который не принадлежит банку?

- Не беспокойтесь, сейчас вам с короткого номера банка придет смс-сообщение с кодом, - продолжил настырный специалист. - Вам как удобнее пройти аутентификацию: по номеру счета или по номеру карты?

- Я позвоню на "горячую линию" банка.

- Тогда мы заблокируем ваш счёт, - пытался испугать меня мошенник.

Павел Сапрыкин: «Мошенники могут звонить с разных номеров, в том числе, принадлежащих банкам. Но это всего лишь клоны настоящих номеров. Чтобы убедить жертву они действительно присылают сообщение со специального номера банка. После этого возможны три варианта развития событий. Первый: так как мало кто помнит 20-значный номер счета, человек называет реквизиты банковской карты, в том числе код на обратной стороне карты, и деньги со счета исчезают. Второй, и наиболее распространенный вариант: мошенники рассказывают, что создали специальный резервный счет, на который надо перевести деньги. Поддавшиеся на обман идут к банкоматам, снимают свои деньги и переводят их на электронные кошельки преступников. Третий вариант: преступники предлагают установить на смартфон специальное приложение. После нескольких манипуляций они получают полный доступ к смартфону».

Естественно никто мою карту не заблокировал, а номер +7 (495) 645-87-73 я внес в черный список.

Но наследующий день мне позвонили с номера +7 (495) 645 87-08. Вчерашний обладатель украинского акцента с ходу начал рассказывать про странные операции с моим счетом.

Номер, как и в первом случае, отправлен в черный список. Активность мошенников меня насторожила, и я в очередной раз напомнил об осторожности родителям.

Павел Сапрыкин: «Статистика показывает, что от действий таких мошенников никто не застрахован. Порой на уловки попадаются и сотрудники банков. Поэтому об этих схемах мошенничества можно и нужно рассказывать не только старшему поколению, но и своим друзьям, знакомым и коллегам».

Среда, 13 мая. Звонок. В этот раз с номера +7 (495) 785-00-59. Поднимаю трубку, а там: «Здравствуйте, я специалист банка, на счете вашей банковской карты замечена подозрительная активность».

- Третий день подряд - это уже перебор, - подумал я и ответил, - у меня нет карты вашего банка.

- Может у вас есть дебетовые счета, или кредитные, - не терял надежды мошенник, чей голос я скоро узнаю в толпе, но получил отрицательный ответ.

В этот раз он сам закончил разговор. Новый номер отправился в черный список.

Начальник отделения УМВД России по Липецкой области Павел Сапрыкин: «К сожалению, отвязаться от такой назойливости техническими средствами невозможно. Можно заносить номера в «черные списки», но мошенники будут звонить с новых. Лучше не брать трубку, когда идет звонок с незнакомого номера, или не терять бдительность, если разговор уже начался».

P.S. 12 мая в полицию обратилась 50-летняя жительница Грязей. Ей позвонили из службы безопасности банка. Женщина перечислила мошенникам через банкомат 101 977 рублей.

Алексей ВЛАСОВ

10 1554
#мошенничество
1

Комментарии (10)

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Не попадайтесь

8 минут назад
Лучше сразу вешать трубку. А если хотите поговорить, что задайте контрольные вопросы: про номера автобусов до банка, название остановки, соседние улицы, какой магазин рядом или что напротив отделения банка. Сами можете придумать, что угодно.
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#

12 минут назад
Давно занес в черный список телефона весь диапазон 495 и 499. Нежелательные звонки теперь очень редко.
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Сергей

38 минут назад
777, ахаха!
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Сергей

41 минуту назад
Дидро, мне сегодня звонили, и касперский фильтр пропустил звонок как "не спам/мошенничество" Тоже "сотрудник банка", вот только у меня в сбербанке никогда не было карт/вкладов/кредитов. И в интернете номер не имеет жалоб. Так что способ далеко не 100 процентный.
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липчанин

50 минут назад
Мне тоже на днях, звонили точно с таким же разговором, я его сначала слушал, а потом говорю что друг не трать время зря и я знаю это разводилово, он что-то буркнул и положил трубку
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Хаха ахаха хахахаха,))))

50 минут назад
777,
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Гостья

57 минут назад
Несколько звонков так же были и мне, но что интересно, у меня 3 номера мобильных разных операторов, а звонки всегда на номер, к которому привязан моб банк... Сразу же все незнакомые номера в черный список вношу, не проходит их номер...нам самим надо поумнее быть
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Дидро

сегодня, 18:01
Проверьте номер телефона в интернете. Практически всегда вы найдете там информацию по всем номерам с которых звонили. Стеснение в общении излишне. Поберегите свои деньги и нервы.
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777

сегодня, 17:58
Когда мне звонили я сказал,что мамке его за минет перевожу,сосёт как пылесос говорю.Он после этого сразу раскрыл себя,и был назван чертом и послан на известное место))
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Галина

сегодня, 17:52
Сегодня был такой звонок с номера +74959871000 «Здравствуйте, я специалист банка, на счете вашей банковской карты замечена подозрительная активность»
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