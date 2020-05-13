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Весна: автохамы утопают в зелени (ФОТО)

17 984
#Автохамы #машины #парковки
Весна: автохамы утопают в зелени (ФОТО)

Примеры парковок по принципу: "После нас хоть трава не расти".

Мы не раз отмечали в рубрике, которую ведём вместе с читателями GOROD48, что автохамы не только мешают окружающим, курочат бордюры и тротуары, но и наносят непоправимый ущерб экологии.

Май – это месяц, когда традиционно расцветаем природа в наших широтах, но любители парковаться как попало и где попало быстро уничтожают всю красоту. Вот лишь несколько снимков с улицы Базарной (р-н Сырского Рудника), где траву и кустарники превратили в парковку.

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Увы, но такую картину в Липецке можно наблюдать слишком части и в других местах.

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Улица Краснознамённая, 2в, снято 11 мая в 20:15. Еще один автолюбитель забыл, что газон – не парковка и начал уничтожать молоденькую травку резиновыми колёсами. А потом, что-то говорим про природу…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

17 984
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (17)

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Вован настоящий.

41 секунду назад
только штрафы, выписываемые каждый день, заставят автобыдло любить природу и не портить газоны. Даже, если это машины работников "Прогресса", это не повод ставить машины на земле. Нет места для правильной парковки, то проедь дальше и поставь машину как положено. А затем пройдись пешочком. Или приезжай на общественном транспорте на работу. Только безжалостные штрафы наведут порядок
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Вован настоящий.

59 секунд назад
только штрафы, выписываемые каждый день, заставят автобыдло любить природу и не портить газоны. Даже, если это машины работников "Прогресса", это не повод ставить машины на земле. Нет места для правильной парковки, то проедь дальше и поставь машину как положено. А затем пройдись пешочком. Или приезжай на общественном транспорте на работу. Только безжалостные штрафы наведут порядок
ответить

Сим Сим

5 минут назад
Автохам, а что с масками не так? В аптеке по 40 р, в Роспечати в киосках полно.
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Автохам

9 минут назад
Сим Сим, так пускай наскребшие на баклажку пива маски тоже купят. Почему они все бесплатные у Уваркиной просят? Им можно а мне нельзя? Двойной стандарт
ответить

Сим Сим

12 минут назад
Автохам, или гараж купи. На какой-нибудь убогий солярис или поло наскреб денег. О гараже не подумал.
ответить

Добавлю

14 минут назад
Какое огромное удовольствие, но в первую очередь хозяина нет в голове.
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Перри Мейсон

16 минут назад
F, в по отчётам мэрии там газон)))
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Какое огромное удовольствие

26 минут назад
поставить свою машину на молодую зеленую травку ,да ,к сожалению в стране нет настоящего хозяина !
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F

27 минут назад
Город 48 вы на первых трёх фотографиях отобразили не автохамов а автомобили рабочих АО "ПРОГРЕСС" это не газон а обочина просто руководство АО "ПРОГРЕСС" отвело не достаточно места для парковки автомобилей своих сотрудников и они вынуждены ставить свои автомобили на обочине. А публикация этих фотографий под темой автохамы паркуют свои автомобили на газонах это ФЕЙК, сначала разбирайтесь с материалом который вы получаете.
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Автохам

32 минуты назад
Нью Липчанин, получается, что бесплатные маски будут у маскохамов тогда когда они будут бесплатно работать?
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