Весна: автохамы утопают в зелени (ФОТО)

Примеры парковок по принципу: "После нас хоть трава не расти".

Мы не раз отмечали в рубрике, которую ведём вместе с читателями GOROD48, что автохамы не только мешают окружающим, курочат бордюры и тротуары, но и наносят непоправимый ущерб экологии.

Май – это месяц, когда традиционно расцветаем природа в наших широтах, но любители парковаться как попало и где попало быстро уничтожают всю красоту. Вот лишь несколько снимков с улицы Базарной (р-н Сырского Рудника), где траву и кустарники превратили в парковку.

















Увы, но такую картину в Липецке можно наблюдать слишком части и в других местах.





Улица Краснознамённая, 2в, снято 11 мая в 20:15. Еще один автолюбитель забыл, что газон – не парковка и начал уничтожать молоденькую травку резиновыми колёсами. А потом, что-то говорим про природу…

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