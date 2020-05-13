Общество
51 минуту назад
В Липецке частные перевозчики будут постепенно увеличивать количество автобусов на маршрутах
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МУП «Липецкпассажиртранс» не сокращал выпуск автобусов и трамваев.
Вчера глава региона Игорь Артамонов сообщил о восстановлении до противоэпидемиологического уровня муниципального и внутриобластного автобусного сообщения. А как обстоят дела в Липецке?
В марте и апреле из-за введения режима самоизоляции и закрытии бюджетных организаций и частично - предприятий и организаций в областном центре значительно упал пассажиропоток. Так, если в марте прошлого года перевозчики всех форм собственности перевезли 14,5 миллиона человек, то в марте и апреле этого года - 5,8 и 2,5 миллиона пассажиров. За 12 дней мая этого года перевезено чуть более миллиона пассажиров, в то время как годом ранее на эту же дату - 2,2 миллиона.
- В будни до введения режима самоизоляции на линии выходило 508 единиц транспортных средств, в марте и апреле этого года - 390 автобусов и трамваев. Мы ежедневно мониторим изменение пассажиропотока и будем постепенно увеличивать количество транспортных средств на маршрутах. Вчера, например, в Липецке было перевезено 138 тысяч пассажиров, а годом ранее 12 апреля - 263,5 тысяч. Пассажиров, - сообщили GOROD48 в департамента транспорта мэрии Липецка.
Чиновники сообщили, что выпуск «Липецкпассажиртрансом» автобусов и трамваев практически не снижался в период самоизоляции. Более того, на части маршрутов стало больше автобусов из-за сокращения выпуска машин частными перевозчиками (например, по маршруту 308к ранее ездили 14 автобусов, а сейчас - всего 10).
В настоящее время мэрия Липецка прорабатывает возможность субсидирования убытков частникам при условии софинансирования из федерального или областного бюджетов.
В марте и апреле из-за введения режима самоизоляции и закрытии бюджетных организаций и частично - предприятий и организаций в областном центре значительно упал пассажиропоток. Так, если в марте прошлого года перевозчики всех форм собственности перевезли 14,5 миллиона человек, то в марте и апреле этого года - 5,8 и 2,5 миллиона пассажиров. За 12 дней мая этого года перевезено чуть более миллиона пассажиров, в то время как годом ранее на эту же дату - 2,2 миллиона.
- В будни до введения режима самоизоляции на линии выходило 508 единиц транспортных средств, в марте и апреле этого года - 390 автобусов и трамваев. Мы ежедневно мониторим изменение пассажиропотока и будем постепенно увеличивать количество транспортных средств на маршрутах. Вчера, например, в Липецке было перевезено 138 тысяч пассажиров, а годом ранее 12 апреля - 263,5 тысяч. Пассажиров, - сообщили GOROD48 в департамента транспорта мэрии Липецка.
Чиновники сообщили, что выпуск «Липецкпассажиртрансом» автобусов и трамваев практически не снижался в период самоизоляции. Более того, на части маршрутов стало больше автобусов из-за сокращения выпуска машин частными перевозчиками (например, по маршруту 308к ранее ездили 14 автобусов, а сейчас - всего 10).
В настоящее время мэрия Липецка прорабатывает возможность субсидирования убытков частникам при условии софинансирования из федерального или областного бюджетов.
9 604
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