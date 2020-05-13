Общество

51 минуту назад

В Липецке частные перевозчики будут постепенно увеличивать количество автобусов на маршрутах

9 604
#коронавирус #транспорт
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В Липецке частные перевозчики будут постепенно увеличивать количество автобусов на маршрутах

МУП «Липецкпассажиртранс» не сокращал выпуск автобусов и трамваев.

Вчера глава региона Игорь Артамонов сообщил о восстановлении до противоэпидемиологического уровня муниципального и внутриобластного автобусного сообщения. А как обстоят дела в Липецке?

В марте и апреле из-за введения режима самоизоляции и закрытии бюджетных организаций и частично - предприятий и организаций в областном центре значительно упал пассажиропоток. Так, если в марте прошлого года перевозчики всех форм собственности перевезли 14,5 миллиона человек, то в марте и апреле этого года - 5,8 и 2,5 миллиона пассажиров. За 12 дней мая этого года перевезено чуть более миллиона пассажиров, в то время как годом ранее на эту же дату - 2,2 миллиона.

- В будни до введения режима самоизоляции на линии выходило 508 единиц транспортных средств, в марте и апреле этого года - 390 автобусов и трамваев. Мы ежедневно мониторим изменение пассажиропотока и будем постепенно увеличивать количество транспортных средств на маршрутах. Вчера, например, в Липецке было перевезено 138 тысяч пассажиров, а годом ранее 12 апреля - 263,5 тысяч. Пассажиров, - сообщили GOROD48 в департамента транспорта мэрии Липецка.

Чиновники сообщили, что выпуск «Липецкпассажиртрансом» автобусов и трамваев практически не снижался в период самоизоляции. Более того, на части маршрутов стало больше автобусов из-за сокращения выпуска машин частными перевозчиками (например, по маршруту 308к ранее ездили 14 автобусов, а сейчас - всего 10).

В настоящее время мэрия Липецка прорабатывает возможность субсидирования убытков частникам при условии софинансирования из федерального или областного бюджетов.
9 604
#коронавирус #транспорт
2

Комментарии (11)

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чо ля пта

14 секунд назад
я херею, да, опять, в чём проблема?
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я херею

2 минуты назад
опять помощь бедным частникам??!!! вы там не охренели совсем? не справляются так выгоняйте с рынка! 347 вообще закрылся так им еще деньгами помочь надо за это??
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Автовокзал

5 минут назад
От Автовокзала, от Танка до 9 микрорайона не на чем не доехать Какие автобусы убрали? Каким местом в администрации думают?
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XXXXXXX

5 минут назад
CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating
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XXXXXXX

5 минут назад
CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating
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123

5 минут назад
Сплошные дотации перевозчикам и муп в убытке еще и частникам раздавай денег
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XXXXXXX

6 минут назад
CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating
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Липчанин

8 минут назад
В настоящее время мэрия Липецка прорабатывает возможность субсидирования убытков частникам при условии софинансирования из федерального или областного бюджетов.Обалдеть а какой интерес чиновникам помогать частным перевозчикам ?????!
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Артем

11 минут назад
МУП «Липецкпассажиртранс» самый лучший перевозчик города выполнения рейсов 95% от плана а все остальные едут абы как.
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Житель

30 минут назад
Автобусы едут с рабочими на НЛМК битком -как селедка в бочке.
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