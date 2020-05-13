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За сутки выявлено более 10 000 носителей коронавируса

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#коронавирус
За сутки выявлено более 10 000 носителей коронавируса

В России идет стабильный прирост зараженных коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 13 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции. Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах страны, уточняет «Лента». Больше всего инфицированных за сутки обнаружили в Москве (4703), Московской области (962), Санкт-Петербурге (435), Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124) и Республике Дагестан (109). В остальных российских регионах выявлено менее сотни новых случаев. За сутки от ковида вылечиться удалось 4 491 человеку, 96 случаев оказались летальными.

Всего в России заболели 242 271 человек — со вчерашнего дня страна находится в тройке лидеров по количеству заражённых COVID-19. За весь период пандемии на территории РФ из-за коронавируса умерло 2212 человека, на поправку после инфицирования пошли 48 003 человека.
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#коронавирус

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