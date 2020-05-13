В России
5 минут назад
Санатории начнут свою работу 1 июня
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Власти Кубани разрешили открыться тем учреждениям по организации отдыха, которые предоставляют медицинские услуги.
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня. Уточняется, что речь идет о лечебно-профилактических учреждениях, имеющих медицинские лицензии. Кроме того, в ближайший месяц в регионе планируют открыть ряд предприятий. В сфере отдыха на Кубани занято около 600 тысяч человек. В отдельных муниципалитетах в отрасли задействована большая часть трудоспособного населения. Падение выручки здесь уже достигло 95-100%. Ранее глава Кубани заявлял, что ущерб курортной отрасли будет непоправим, если Кубань "не выйдет из коронавируса" до 1 июня.
- – Предприятия могут начать работу в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором. Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно. Кроме того, мы приняли решение, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет. Такую инициативу мы направили в ЗСК, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С 1 июня на территорию Краснодарского края можно будет въехать, попав сразу в обсерватор или предъявив путевку в санаторий. Принимать отдыхающих смогут только те санатории, которые имеют медицинскую лицензию, пишет «Кубань24».
- На сегодняшний день в нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию с общей койкоемкостью около 40 тыс. человек. У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они все были готовы, — пояснил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая.
- – Предприятия могут начать работу в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором. Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно. Кроме того, мы приняли решение, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет. Такую инициативу мы направили в ЗСК, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С 1 июня на территорию Краснодарского края можно будет въехать, попав сразу в обсерватор или предъявив путевку в санаторий. Принимать отдыхающих смогут только те санатории, которые имеют медицинскую лицензию, пишет «Кубань24».
- На сегодняшний день в нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию с общей койкоемкостью около 40 тыс. человек. У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они все были готовы, — пояснил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая.
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