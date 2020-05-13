«Победа» восстанавливает полётную программу

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что с 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России.





Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, слова которого приводят в сообщении, что у людей сейчас нет возможности купить билеты по прежним тарифам, пишет агентство



Ранее Победа" приостановила операционную деятельность на два месяца — с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", напоминает

- В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года. На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499 - 2 тыс. 999 руб.», - говорится в сообщении авиакомпании.Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, слова которого приводят в сообщении, что у людей сейчас нет возможности купить билеты по прежним тарифам, пишет агентство «Москва» . «Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона», - пояснил он.Ранее Победа" приостановила операционную деятельность на два месяца — с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", напоминает «Интерфакс»