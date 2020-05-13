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«Победа» восстанавливает полётную программу
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что с 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России.
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, слова которого приводят в сообщении, что у людей сейчас нет возможности купить билеты по прежним тарифам, пишет агентство «Москва». «Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона», - пояснил он.
Ранее Победа" приостановила операционную деятельность на два месяца — с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", напоминает «Интерфакс».