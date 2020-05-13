В России
16 минут назад
Мошенники взяли в оборот полетные ваучеры
В банке заметили, что преступники нашли новую схему обмана.
Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ. Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. По данным ВТБ, злоумышленники начали отправлять письма и обзванивать клиентов банка, которые планировали свои перелеты в этом году.
- Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов, - отмечается в сообщении. - Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка.
В кредитной организации напомнили, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не запрашивают у клиентов номер карты или код из СМС-сообщений, поскольку такая информация конфиденциальна, пишет РИА Новости.
- Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов, - отмечается в сообщении. - Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка.
В кредитной организации напомнили, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не запрашивают у клиентов номер карты или код из СМС-сообщений, поскольку такая информация конфиденциальна, пишет РИА Новости.