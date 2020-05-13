В России

21 минуту назад

Кадырова заблокировали в Instagram

62
#блокировка #Кадыров #санкции
Кадырова заблокировали в Instagram

Площадка указала причину бана.

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА Новости. По словам представителя компании, Facebook действует в рамках законодательства США. До этого социальная сеть неоднократно замораживала аккаунт главы Чечни.

- Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, — сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го. В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были удалены. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США, напоминает «Интерфакс».
62
#блокировка #Кадыров #санкции

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За сутки выявлено более 10 000 носителей коронавируса
#коронавирус
За сутки выявлено более 10 000 носителей коронавируса

1 минуту назад

В России
Санатории начнут свою работу 1 июня
#санаторий #отдых
Санатории начнут свою работу 1 июня

5 минут назад

В России
«Победа» восстанавливает полётную программу
#полет #авиасообщение
«Победа» восстанавливает полётную программу

12 минут назад

В России
Мошенники взяли в оборот полетные ваучеры
#мошенничество #ваучер
Мошенники взяли в оборот полетные ваучеры

17 минут назад

В России
Россиян предупреждают о природных катаклизмах
#прогноз #климат
Россиян предупреждают о природных катаклизмах

сегодня, 11:16

В России
Архангельская область объединится с Ненецким округом
#регионы #нефть #объединение
Архангельская область объединится с Ненецким округом

сегодня, 11:10

В России