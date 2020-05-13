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21 минуту назад
Кадырова заблокировали в Instagram
Площадка указала причину бана.
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА Новости. По словам представителя компании, Facebook действует в рамках законодательства США. До этого социальная сеть неоднократно замораживала аккаунт главы Чечни.
- Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, — сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го. В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были удалены. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США, напоминает «Интерфакс».
- Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, — сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о блокировке аккаунта Кадырова в Instagram, который он завел в ноябре 2018 года после предыдущей блокировки его предыдущей страницы в декабре 2017-го. В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были удалены. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты Кадырова из-за внесения его в санкционный список США, напоминает «Интерфакс».