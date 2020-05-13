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После ДТП под Липецком водителя из автомобиля пришлось извлекать спасателям

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#ДТП
После ДТП под Липецком водителя из автомобиля пришлось извлекать спасателям

В район Сселок и Желтых Песков в среду 13 мая вместе с представителями   экстренных служб выезжала бригада управления по делам ГО и ЧС Липецка. 

Около 5-ти часов утра на автодороге Липецк – Мичуринск съехал в кювет и врезался в дерево автомобиль ДЭУ Нексия. От удара машину смяло так, что городским спасателям  специнструментом пришлось срезать крышу, чтобы деблокировать зажатого в салоне человека. К сожалению, водитель погиб. Его личность, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются полицией. 

С начала года на подобные вызовы спасатели управления ГО и ЧС Липецка выезжали уже шесть раз. Трижды из попавших в страшные аварии автомобилей им приходилось извлекать тела погибших. В 2019-м выездов на ДТП, где требовалась деблокировка людей, было 17. Из них четыре со смертельным исходом. Жизнь восьми липчанам удалось спасти.
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#ДТП

Комментарии (2)

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мотобрат

25 секунд назад
мотоциклист виноват полюбому.отсчет идет 362й
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Нива

11 минут назад
Консервная банка
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