После ДТП под Липецком водителя из автомобиля пришлось извлекать спасателям

В район Сселок и Желтых Песков в среду 13 мая вместе с представителями экстренных служб выезжала бригада управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Около 5-ти часов утра на автодороге Липецк – Мичуринск съехал в кювет и врезался в дерево автомобиль ДЭУ Нексия. От удара машину смяло так, что городским спасателям специнструментом пришлось срезать крышу, чтобы деблокировать зажатого в салоне человека. К сожалению, водитель погиб. Его личность, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются полицией.



С начала года на подобные вызовы спасатели управления ГО и ЧС Липецка выезжали уже шесть раз. Трижды из попавших в страшные аварии автомобилей им приходилось извлекать тела погибших. В 2019-м выездов на ДТП, где требовалась деблокировка людей, было 17. Из них четыре со смертельным исходом. Жизнь восьми липчанам удалось спасти.

