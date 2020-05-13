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После ДТП под Липецком водителя из автомобиля пришлось извлекать спасателям
В район Сселок и Желтых Песков в среду 13 мая вместе с представителями экстренных служб выезжала бригада управления по делам ГО и ЧС Липецка.
С начала года на подобные вызовы спасатели управления ГО и ЧС Липецка выезжали уже шесть раз. Трижды из попавших в страшные аварии автомобилей им приходилось извлекать тела погибших. В 2019-м выездов на ДТП, где требовалась деблокировка людей, было 17. Из них четыре со смертельным исходом. Жизнь восьми липчанам удалось спасти.
мотобрат
Нива