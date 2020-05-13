Россиян предупреждают о природных катаклизмах

На страну этим летом могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха.





- Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы, — рассказал Киселев. Он также отметил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны, однако предсказать, где они будет более разрушительными, почти невозможно. Собеседник агентства подчеркнул, что, как правило, они локальные и кратковременные.



По словам эксперта, последние годы в России летние периоды бывают теплыми и входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так, согласно прогнозу Киселева, может случиться и в этом году. Он также обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция, как считает климатолог, может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, повлечет за собой аварии на линейных объектах (трубопроводах, шоссе, линиях электропередач), а также при строительстве новых объектов. Однако есть в таянии ледников, по его мнению, и плюсы — открываются новые возможности для судоходства.



12 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в 2020 году россиян ожидает теплое лето, однако оно будет сопровождаться периодами похолодания, напоминает Этим летом в России участятся природные катаклизмы, сообщил «Ура.ру» климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.- Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы, — рассказал Киселев. Он также отметил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны, однако предсказать, где они будет более разрушительными, почти невозможно. Собеседник агентства подчеркнул, что, как правило, они локальные и кратковременные.По словам эксперта, последние годы в России летние периоды бывают теплыми и входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так, согласно прогнозу Киселева, может случиться и в этом году. Он также обратил внимание на то, что на Крайнем Севере температуры растут существенно быстрее, чем в среднем по России. Такая тенденция, как считает климатолог, может привести к деградации вечной мерзлоты, что, в свою очередь, повлечет за собой аварии на линейных объектах (трубопроводах, шоссе, линиях электропередач), а также при строительстве новых объектов. Однако есть в таянии ледников, по его мнению, и плюсы — открываются новые возможности для судоходства.12 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в 2020 году россиян ожидает теплое лето, однако оно будет сопровождаться периодами похолодания, напоминает «Лента» . 8 мая во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России сообщили, что масштабы лесных пожаров в России в 2020 году и их негативные последствия для природы могут стать самыми сильными за последние десятилетия.