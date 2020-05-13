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15 минут назад

Архангельская область объединится с Ненецким округом

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#регионы #нефть #объединение
Архангельская область объединится с Ненецким округом

Слияние регионов России произойдет впервые с 2008 года.

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью. Бездудный подчеркнул, что более полная информация появится после обеда, уточняет РИА Новости.

Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный планируют выступить в среду, 13 мая, с заявлением о намерении запустить процесс объединения регионов в единый субъект, пишет РБК. Заявление прозвучит в столице НАО — Нарьян-Маре. Сначала там пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем с соответствующим объявлением выступят Цыбульский и Бездудный. Также, по его словам, планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году. Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, говорит один из источников РБК. А цена не нефть сейчас невысокая, отмечает он.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом России, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был в свою очередь назначен Юрий Бездудный, напоминает ТАСС.
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#регионы #нефть #объединение

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