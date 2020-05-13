В России
22 минуты назад
СМИ: Данные 9 млн клиентов СДЭК продают в Сети
В курьерской службе утечку данных отрицают.
Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 000 рублей, сообщает «Коммерсант». Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты.
Данные более 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК продаются в сети за 70 тыс. руб., заметил Telegram-канал In4security. В базе данных содержатся информация о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН. На скриншотах, которые продавец базы прислал автору Telegram-канала, стоит дата 8 мая 2020 года, что указывает на свежесть базы.
В самой компании настаивают, что из нее утечек не было, а источником данных мог стать другой ресурс. По словам представителя службы, личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, утечка могла произойти с любого из этих ресурсов. В СДЭК напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени службы доставки.
Бренд СДЭК эксплуатируют также фейковые сайты, которых с начала 2020 года появилось более 450, пишет «Интерфакс» со ссылкой на канал In4security. Многие пользователи сайтов объявлений, таких как Avito, жаловались на фишинговые ссылки, ведущие на ресурсы, имитирующие официальный сайт, а также на использование поддельных накладных с реквизитами реального сервиса объявлений или курьерской службы, отметил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
Данные более 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК продаются в сети за 70 тыс. руб., заметил Telegram-канал In4security. В базе данных содержатся информация о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН. На скриншотах, которые продавец базы прислал автору Telegram-канала, стоит дата 8 мая 2020 года, что указывает на свежесть базы.
В самой компании настаивают, что из нее утечек не было, а источником данных мог стать другой ресурс. По словам представителя службы, личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, утечка могла произойти с любого из этих ресурсов. В СДЭК напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени службы доставки.
Бренд СДЭК эксплуатируют также фейковые сайты, которых с начала 2020 года появилось более 450, пишет «Интерфакс» со ссылкой на канал In4security. Многие пользователи сайтов объявлений, таких как Avito, жаловались на фишинговые ссылки, ведущие на ресурсы, имитирующие официальный сайт, а также на использование поддельных накладных с реквизитами реального сервиса объявлений или курьерской службы, отметил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.