В России

26 минут назад

Жириновский предлагает сократить число депутатов вдвое

86
#инициатива #депутаты
Жириновский предлагает сократить число депутатов вдвое

Лидер ЛДПР уверен, что так можно уменьшить расходы казны и соблюсти социальную дистанцию.

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России. Об этом он написал в Twitter. По его словам, при таком подходе можно будет проводить выборы в Законодательные собрания раз в два-три года, пишет РБК.

- Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, — заявил Жириновский.

Сократить число депутатов является нереализуемым предложением с точки зрения законодательства РФ, такое действие придёт к ухудшению качества решения вопросов избирателей, заявил РИА Новости зампред комитета Государственной Думы РФ по контролю и регламенту Михаил Романов.

- Сократить число депутатов даже теоретически нереализуемое предложение с точки зрения всех действующих норм законодательства. Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится. Тем самым качество работы, в том числе и решение вопросов, которые ставят избиратели, существенно снизится. Поэтому это предложение больше популистское, нежели конструктивное, не имеющее под собой какой-то почвы для реализации", - считает Михаил Романов.

Месяцем ранее депутат уже выступал с подобной инициативой. Жириновский предлагал премьер-министру вдвое сократить число чиновников, в том числе депутатов, чтобы обеспечить дистанцию в два метра.
86
#инициатива #депутаты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиян предупреждают о природных катаклизмах
#прогноз #климат
Россиян предупреждают о природных катаклизмах

5 минут назад

В России
Архангельская область объединится с Ненецким округом
#регионы #нефть #объединение
Архангельская область объединится с Ненецким округом

11 минут назад

В России
СМИ: Данные 9 млн клиентов СДЭК продают в Сети
#утечка #данные
СМИ: Данные 9 млн клиентов СДЭК продают в Сети

17 минут назад

В России
Чиновницу уволят за высказывание о «скулящих рожающих»
#соцсети #маткапитал #семьи
Чиновницу уволят за высказывание о «скулящих рожающих»

27 минут назад

В России
#коронавирус
Китайские ученые заявили о вероятности женского бесплодия из-за коронавируса

вчера, 23:49

В России
#мошенничество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

вчера, 23:47

В России