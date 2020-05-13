В России
26 минут назад
Жириновский предлагает сократить число депутатов вдвое
Лидер ЛДПР уверен, что так можно уменьшить расходы казны и соблюсти социальную дистанцию.
Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России. Об этом он написал в Twitter. По его словам, при таком подходе можно будет проводить выборы в Законодательные собрания раз в два-три года, пишет РБК.
- Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, — заявил Жириновский.
Сократить число депутатов является нереализуемым предложением с точки зрения законодательства РФ, такое действие придёт к ухудшению качества решения вопросов избирателей, заявил РИА Новости зампред комитета Государственной Думы РФ по контролю и регламенту Михаил Романов.
- Сократить число депутатов даже теоретически нереализуемое предложение с точки зрения всех действующих норм законодательства. Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится. Тем самым качество работы, в том числе и решение вопросов, которые ставят избиратели, существенно снизится. Поэтому это предложение больше популистское, нежели конструктивное, не имеющее под собой какой-то почвы для реализации", - считает Михаил Романов.
Месяцем ранее депутат уже выступал с подобной инициативой. Жириновский предлагал премьер-министру вдвое сократить число чиновников, в том числе депутатов, чтобы обеспечить дистанцию в два метра.
- Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, — заявил Жириновский.
Сократить число депутатов является нереализуемым предложением с точки зрения законодательства РФ, такое действие придёт к ухудшению качества решения вопросов избирателей, заявил РИА Новости зампред комитета Государственной Думы РФ по контролю и регламенту Михаил Романов.
- Сократить число депутатов даже теоретически нереализуемое предложение с точки зрения всех действующих норм законодательства. Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится. Тем самым качество работы, в том числе и решение вопросов, которые ставят избиратели, существенно снизится. Поэтому это предложение больше популистское, нежели конструктивное, не имеющее под собой какой-то почвы для реализации", - считает Михаил Романов.
Месяцем ранее депутат уже выступал с подобной инициативой. Жириновский предлагал премьер-министру вдвое сократить число чиновников, в том числе депутатов, чтобы обеспечить дистанцию в два метра.