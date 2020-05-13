В России

32 минуты назад

Чиновницу уволят за высказывание о «скулящих рожающих»

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#соцсети #маткапитал #семьи
Чиновницу уволят за высказывание о «скулящих рожающих»

На время проверки чиновницу отстранили от занимаемой должности, в скором времени ее освободят от должности.

Чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района после того, как она в соцсетях опубликовала недовольный комментарий о помощи от государства семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Ее комментарий обнаружили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей, пишет "Интерфакс". Проверка показала, что это высказывание не соответствует общепринятым нормам этики и морали.

Чиновница негативно высказалась об инициативе президента Владимира Путина выплатить денежные средства семьям с детьми. Бузовчук под псевдонимом Лидия Прозорова пожаловалась, что сейчас "сейчас рожающим все должны". "Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили... И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали",написала она.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на ребенка. Россияне, у которых в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 родился или был усыновлен первый ребенок, имеют право получать по 5 тыс. руб. в месяц в течение трех месяцев, напоминает «Коммерсант».
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#соцсети #маткапитал #семьи

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