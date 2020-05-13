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55 минут назад

Коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 человек

23 1660
#коронавирус
1
Коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 человек

С начала эпидемии заболели уже 990 человек.

13 мая коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 жителей Липецкой области.

-  Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб. 
 
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции.

23 1660
#коронавирус
1

Комментарии (23)

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Ну и ну

4 минуты назад
Было по 20 случаев - объявили самоизоляцию. Стало по 48, 49, 47 - выходим из самоизоляции. Так кто же дурак?
ответить

Ну и ну

4 минуты назад
Было по 20 случаев - объявили самоизоляцию. Стало по 48, 49, 47 - выходим из самоизоляции. Так кто же дурак?
ответить

Ну и ну

5 минут назад
Было по 20 случаев - объявили самоизоляции. Стало по 48, 49, 47 - выходим из самоизоляции. Так кто же дурак?
ответить

Хм интересно

9 минут назад
Вирус есть, почему же вас она пугает? Радоваться надо, что невысокая стабильность у нас в регионе. Вон в некоторых регионах страны и мира стабильность в день намного выше. Будем надеяться, что в ближайшее время пойдет на убыль.
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Товарищ ,осторожней!

13 минут назад
Пиво, Санэпидемстанция хлопнет
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Вот и ты поумнела !

14 минут назад
Елена, Сосательно- глотательные движения подняли твой интеллект !.
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Елена

14 минут назад
Вирус есть, именно по столько в день тестов делают, результат придёт, все положительные. Все зарадены. Вот и цифры отсюда
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Пиво

15 минут назад
Продам вкуснейшее домашнее пивко. 89005963218
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Лукашенко, пожалуйста !

16 минут назад
Ну скажи ты этому дураку Путину !.
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Елена

17 минут назад
Странность на странности, вирусы только у тех выявлены кому делают тесты, и делают два..один такое ощущение,что заносят, а второй, проверяют, точно ли занесли...потом все от нее прививать в обязательном порядке будут.
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