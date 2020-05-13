Коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 человек

С начала эпидемии заболели уже 990 человек.

13 мая коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 жителей Липецкой области.



- Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб.



С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции.



