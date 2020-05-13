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55 минут назад
Коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 человек
23 1660
С начала эпидемии заболели уже 990 человек.
13 мая коронавирусная инфекция выявлена ещё у 46 жителей Липецкой области.
- Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции.
- Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает областной оперштаб.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 990 случаев новой коронавирусной инфекции.
23 1660
Ну и ну
Ну и ну
Ну и ну
Хм интересно
Товарищ ,осторожней!
Вот и ты поумнела !
Елена
Пиво
Лукашенко, пожалуйста !
Елена