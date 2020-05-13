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Индекс самоизоляции в Липецке обновил свой минимум

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#индекс #самоизоляция
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Индекс самоизоляции в Липецке обновил свой минимум

Он упал до мартовских значений.

В 1,7 балла «Яндекс» оценил индекс самоизоляции в Липецке во вторник, 12 мая. Это минимальное значение индекса с начала действия режима всеобщей самоизоляции. Такие низкие значения индекса наблюдались в марте, до введения ограничений. Резкое падение индекса, более чем на 1 балл, можно объяснить тем, что с 12 мая в России были прекращены нерабочие дни, а в Липецкой области приостановлен режим всеобщей самоизоляции.


Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Липецкой области продолжается действовать для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто прибыл в область из неблагополучных по коронавирусу субъектов, в том числе – Москвы и Санкт-Петербурга.
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#индекс #самоизоляция
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Комментарии (2)

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Личи

15 минут назад
ну а че, самоизоляцию отменили же. Итак много шаталось, а теперь и подавно.
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Юрок Алтушок.

26 минут назад
Так ка у нас в жемчужине наблюдается убыль населения необходимо контролировать индекс осеменяемости.
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