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сегодня, 10:10

Процедуру оформления медицинской справки для возвращения ребенка в детский сад упростят

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#коронавирус #детсады
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Процедуру оформления медицинской справки для возвращения ребенка в детский сад упростят

«В поликлинике малышу делать нечего».

По данным департамента образования администрации Липецка, после объявления об ослаблении режима самоизоляции значительно выросло число родителей, которые хотели бы снова водить детей в детсады. Так, в департамент вчера поступило около 800 соответствующих заявлений. Но сегодня в дежурные группы родители привели лишь 164 ребенка. А где же остальные?

- Возобновление посещения детсадов после самоизоляции заключается в проблеме получения ребенком справки из поликлиники о том, что он здоров. Но в это время, когда риск заражения инфекцией еще очень велик, в поликлинике малышу делать нечего. Мы обдумываем несколько вариантов решения этой задачи: от присутствия в дошкольном образовательном учреждении медика до выдачи родителям малыша справки дистанционно. Наверняка возможна выдача такой справки, если семья ребенка не была контактной и если в ней никто не болел коронавирусом. Поэтому уже сегодня мы решим, как желающему посещать детсад ребенку получить соответствующее разрешение, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

В то же время родителям необходима еще одна справка - с их места работы.

- Так как мы пока не открываем детсады для работы в обычном режиме, а лишь увеличиваем количество дежурных групп при них, нам необходима справка о том, что родители детей официально работают в период действия ограничительных мер, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
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#коронавирус #детсады
3

Комментарии (6)

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Гость

2 минуты назад
Надо тестировать на ковид воспитателей, нянечек и детей. И делать это ежедневно вновь прибывшим детям. Тогда можно, в случае обнаружения инфекции, вовремя локализовать очаг распространения.
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Т

17 минут назад
Садик и без коронавируса рассадник инфекций. Дети будут ходить в масках и перчатках, соблюдая дистанцию? Не смешите.. Обязательно кого-нибудь родители припрут больного, сказав, что это аллергия
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Родитель

19 минут назад
Нельзя сады открывать, что вы делаете? Первый рассадник будет.
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Миротворец

36 минут назад
Конченые твари ! Мрази ! Горите в аду со своими справками !
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Света

51 минуту назад
Абсурд. А вы уверены в том, что ни с кем нигде не контактировали. Вот так и начнутся очаги в садах. Дети друг от друга, сотрудники. Никто никого не проверяет. Это просто маразм какой то. Так вообще зачем эта липовая справка тогда нужна? Принимайте без нее, какой смысл в такой бумажке?
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Просто интересно....

59 минут назад
А почему это сразу нельзя продумать было? Почему только после жалоб? Это такие "квалифицированные" кадры, заточенные под КиПиЭй, сидят ОПЫ греют в креслах?
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