Общество
сегодня, 10:10
Процедуру оформления медицинской справки для возвращения ребенка в детский сад упростят
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«В поликлинике малышу делать нечего».
По данным департамента образования администрации Липецка, после объявления об ослаблении режима самоизоляции значительно выросло число родителей, которые хотели бы снова водить детей в детсады. Так, в департамент вчера поступило около 800 соответствующих заявлений. Но сегодня в дежурные группы родители привели лишь 164 ребенка. А где же остальные?
- Возобновление посещения детсадов после самоизоляции заключается в проблеме получения ребенком справки из поликлиники о том, что он здоров. Но в это время, когда риск заражения инфекцией еще очень велик, в поликлинике малышу делать нечего. Мы обдумываем несколько вариантов решения этой задачи: от присутствия в дошкольном образовательном учреждении медика до выдачи родителям малыша справки дистанционно. Наверняка возможна выдача такой справки, если семья ребенка не была контактной и если в ней никто не болел коронавирусом. Поэтому уже сегодня мы решим, как желающему посещать детсад ребенку получить соответствующее разрешение, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
В то же время родителям необходима еще одна справка - с их места работы.
- Так как мы пока не открываем детсады для работы в обычном режиме, а лишь увеличиваем количество дежурных групп при них, нам необходима справка о том, что родители детей официально работают в период действия ограничительных мер, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
- Возобновление посещения детсадов после самоизоляции заключается в проблеме получения ребенком справки из поликлиники о том, что он здоров. Но в это время, когда риск заражения инфекцией еще очень велик, в поликлинике малышу делать нечего. Мы обдумываем несколько вариантов решения этой задачи: от присутствия в дошкольном образовательном учреждении медика до выдачи родителям малыша справки дистанционно. Наверняка возможна выдача такой справки, если семья ребенка не была контактной и если в ней никто не болел коронавирусом. Поэтому уже сегодня мы решим, как желающему посещать детсад ребенку получить соответствующее разрешение, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.
В то же время родителям необходима еще одна справка - с их места работы.
- Так как мы пока не открываем детсады для работы в обычном режиме, а лишь увеличиваем количество дежурных групп при них, нам необходима справка о том, что родители детей официально работают в период действия ограничительных мер, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.
6 1761
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Просто интересно....