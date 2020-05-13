Общество

25 минут назад

Дорогу в сторону Плеханово и Головщино перекроют

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#строительство #дорога #перекрытие
Дорогу в сторону Плеханово и Головщино перекроют

Из-за строительства Восточного обхода водителям до конца года придется ездить через Ссёлки.

С 15 мая до 20 декабря 2020 года из-за строительства путепровода на пересечении дороги Ссёлки - Плеханово - Грязи с трассой Орёл- Тамбов вводятся ограничения по движению, сообщает региональное представительство проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

- В рамках строительства завершающей очереди Восточного обхода Липецка года там перекрывается движение в сторону сёл Головщино и Плеханово. Попасть в них можно будет только со стороны Ссёлок. Съезд на автодорогу в направлении к Большому Самовцу и Грязям по-прежнему организован по временной схеме объезда, - уточняется в релизе организации.

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Проезд по федеральной трассе не ограничивается.
363
#строительство #дорога #перекрытие

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