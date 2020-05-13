Общество
25 минут назад
Дорогу в сторону Плеханово и Головщино перекроют
Из-за строительства Восточного обхода водителям до конца года придется ездить через Ссёлки.
С 15 мая до 20 декабря 2020 года из-за строительства путепровода на пересечении дороги Ссёлки - Плеханово - Грязи с трассой Орёл- Тамбов вводятся ограничения по движению, сообщает региональное представительство проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- В рамках строительства завершающей очереди Восточного обхода Липецка года там перекрывается движение в сторону сёл Головщино и Плеханово. Попасть в них можно будет только со стороны Ссёлок. Съезд на автодорогу в направлении к Большому Самовцу и Грязям по-прежнему организован по временной схеме объезда, - уточняется в релизе организации.
Проезд по федеральной трассе не ограничивается.
- В рамках строительства завершающей очереди Восточного обхода Липецка года там перекрывается движение в сторону сёл Головщино и Плеханово. Попасть в них можно будет только со стороны Ссёлок. Съезд на автодорогу в направлении к Большому Самовцу и Грязям по-прежнему организован по временной схеме объезда, - уточняется в релизе организации.
Проезд по федеральной трассе не ограничивается.