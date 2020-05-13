Общество
36 минут назад
В данковском селе ввели карантин
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Причина ограничительных мер – бешенство животных.
Глава администрации Липецкой области подписал постановление о введении ограничительных мер в селе Бигильдино Данковского района. Там объявили карантин по бешенству животных.
Причиной для введения ограничительных мер стали больных животные, обнаруженные в частном подворье на улице Старосельская. Эта территория признана очагом бешенства. Вся территория села признана угрожаемой зоной распространения заболевания. Для купирования бешенства на два месяца в Бигильдино введен карантин. В течение этого периода в селе запрещено натаскивать и выводить собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы села. Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
Напомним, ранее карантин по аналогичным причинам объявили в селе Кашары Задонского района.
Причиной для введения ограничительных мер стали больных животные, обнаруженные в частном подворье на улице Старосельская. Эта территория признана очагом бешенства. Вся территория села признана угрожаемой зоной распространения заболевания. Для купирования бешенства на два месяца в Бигильдино введен карантин. В течение этого периода в селе запрещено натаскивать и выводить собак, торговать домашними животными, ввозить и вывозить их за пределы села. Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
Напомним, ранее карантин по аналогичным причинам объявили в селе Кашары Задонского района.
773