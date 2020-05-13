Общество

сегодня, 07:00

15-й микрорайон останется без холодной воды

1 787
#отключения
15-й микрорайон останется без холодной воды
Сегодня с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов №№ 7,15,16,17,18,21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 28, 28а, 35, 35а, 35б, 36, 37,39 в 15-м микрорайоне и № 70 по улице Водопьянова. Воды не будет из-за аварийных ремонтных работ по устранению утечки на водоводе в 15-м микрорайоне у дома №20. В это же время, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители дома №89 по проспекту Победы – здесь также будут вести аварийные работы, чтобы устранить утечку на водоводе дома, сообщили в ЛГЭК.  
1 787
#отключения

Комментарии (1)

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Тов Сталин

35 минут назад
А что по этому поводу скажет Алкан с 15 го?
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