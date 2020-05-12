В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс

Первое место заняла усманская женская колония

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тыловой службой УФСИН России по Липецкой области организован и проведен конкурс на лучшее меню среди исправительных учреждений области.



Участникам конкурса был предоставлен набор продуктов в рамках установленных норм довольствия. Все приготовленные блюда оценивались по вкусовым качествам. В конкурсное меню вошли борщ из квашеной капусты на курином бульоне, каша гречневая по-купечески с мясом свинины, салат «Весенний» и другие.



По результатам конкурса первое место заняла исправительная колония №7 УФСИН России по Липецкой области. В праздничное меню исправительного учреждения вошли щи из квашеной капусты на курином бульоне, плов с мясом говядины, салат овощной, компот из сухофруктов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

