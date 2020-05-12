Общество

сегодня, 18:57

В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс

4 404
В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс

Первое место заняла усманская женская колония

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тыловой службой УФСИН России по Липецкой области организован и проведен конкурс на лучшее меню среди исправительных учреждений области. 

Участникам конкурса был предоставлен набор продуктов в рамках установленных норм довольствия. Все приготовленные блюда оценивались по вкусовым качествам. В конкурсное меню вошли борщ из квашеной капусты на курином бульоне, каша гречневая по-купечески с мясом свинины, салат «Весенний» и другие.

По результатам конкурса первое место заняла исправительная колония №7 УФСИН России по Липецкой области. В праздничное меню исправительного учреждения вошли щи из квашеной капусты на курином бульоне, плов с мясом говядины, салат овощной, компот из сухофруктов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
4 404

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ларин

8 минут назад
Для ельцепутии, зеканы - социально близкий элемент. Сидят, не возбухают.
ответить

Знаток

13 минут назад
Какой плов? Какая гречка? Какой салат? Какое мясо? Это и есть настоящая реклама не имеющая ни чего общего с реальностью! В реале заключенных кормят на 50 руб в день кормом для животных - рыбой для дельфинов, овсом для лошадей и сухой картошкой для лосей))
ответить

кокс

13 минут назад
Школьников и студентов корпят хуже чем заключенных.
ответить

Гость

25 минут назад
Название статьи звучит как реклама
ответить

Еще в рубрике

Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!
#дети #выплата
10
Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!

29 минут назад

Общество
Городские кладбища открыты для посещения
#самоизоляция
21
Городские кладбища открыты для посещения

сегодня, 17:18

Общество
С завтрашнего дня во всех детских садах Липецка откроют дежурные группы
#детские сады
9
С завтрашнего дня во всех детских садах Липецка откроют дежурные группы

сегодня, 17:14

Общество
Более 13 тысяч липчан получили «коронавирусную» выплату на детей до 3 лет
#Пенсионный фонд #выплата #коронавирус
2
Более 13 тысяч липчан получили «коронавирусную» выплату на детей до 3 лет

сегодня, 15:36

Общество
Работы на улице Баумана ведутся с утра до вечера
#реконструкция #Баумана
16
Работы на улице Баумана ведутся с утра до вечера

сегодня, 15:06

Общество
Завтра в детских садах увеличится количество дежурных групп
#Детский сад #коронавирус
16
Завтра в детских садах увеличится количество дежурных групп

сегодня, 14:24

Общество