Общество

сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: ослабление режима, перекрытие перекрестка и назначения

4 1742
#вечёрка
1
Липецкая вечЁрка: ослабление режима, перекрытие перекрестка и назначения

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 12 мая.

Главная новость дня – ослабление режима самоизоляции. «Мы приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим. Если ситуация будет развиваться негативно, вернём прежние ограничения. Режим самоизоляции сохраняется для приехавших в наш регион, хронически больных людей и для жителей области в возрасте 65 лет и старше. Масочный режим обязателен для общественных мест, транспорта, торговых объектов, работающих предприятий всех форм собственности», заявил Игорь Артамонов.

12 мая в Липецкой области подтверждены еще 47 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции. 207 человек выздоровели, 3 человека умерли. 734 — находятся на лечении. По состоянию два часа дня 12 мая в больницах области находятся 209 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 370 человек с подозрением на выделение вируса.

Не менее активно липчане сегодня интересовались назначениями. 36-летний Михаил Бушин стал главным архитектором Липецка. Бушин родился в Воронежской области, учился в средней школе в Добринском районе. В 2005 году закончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Проектирование зданий». В качестве инженер-архитектора более 12 лет работал во многих проектных и строительных организациях. Михаил работал над проектом фермерского рынка в микрорайоне «Звездный», спортивно-развлекательного комплекса по улице Леонтия Кривенкова, оптово-розничного рынка, проектировал жилье и иные социально-значимые объекты.

12 мая сессия Совета депутаты Липецкого района избрала нового главу муниципального образования. Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Давида Тодуа.

Между прочим, перекресток улицы Папина и второстепенной дороги могут перекрыть для движения транспорта. Это связано с затруднением движения общественного транспорта по улице Папина — дублеру закрытого на ремонт проспекта Победы.
4 1742
#вечёрка
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фартовый

16 минут назад
Даже Воронеж на такое не пошёл, ай ай ай что же ты там творишь Артомонов, прогинаещься перед президентом, а насамом деле все плохо в Долгоруково и Чаплыгине менты на посту из машин даже не вылазиют когда они там работают, зато все хорошо все работает самоизоляцию снимаем молодец справился спасибо но смотри не обделайся
ответить

Фартовый

17 минут назад
Даже Воронеж на такое не пошёл, ай ай ай что же ты там творишь Артомонов, прогинаещься перед президентом, а насамом деле все плохо в Долгоруково и Чаплыгине менты на посту из машин даже не вылазиют когда они там работают, зато все хорошо все работает самоизоляцию снимаем молодец справился спасибо но смотри не обделайся
ответить

Просто Папа

21 минуту назад
Эй, горе яж-матери, устали от своих чад, что по-быстрее в садик хочется сбагрить? Утютютю. Моему ребенку понравилось не ходить в садик и я бы еще с ним сидел в таком режиме хоть все лето. Гуляем-играемся-накупили всякой развивающей литературы-читаем-считаем-рисуем. А вы по-нарожали для галочки по-ходу.
ответить

Какой хороший Игорь Георгич Артамонов

31 минуту назад
Давайте такому губернатору дадим пожизненный срок !.
ответить

Еще в рубрике

Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!
#дети #выплата
71
Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!

сегодня, 19:42

Общество
В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс
16
В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс

сегодня, 18:57

Общество
Городские кладбища открыты для посещения
#самоизоляция
23
Городские кладбища открыты для посещения

сегодня, 17:18

Общество
С завтрашнего дня во всех детских садах Липецка откроют дежурные группы
#детские сады
15
С завтрашнего дня во всех детских садах Липецка откроют дежурные группы

сегодня, 17:14

Общество
Более 13 тысяч липчан получили «коронавирусную» выплату на детей до 3 лет
#Пенсионный фонд #выплата #коронавирус
3
Более 13 тысяч липчан получили «коронавирусную» выплату на детей до 3 лет

сегодня, 15:36

Общество
Работы на улице Баумана ведутся с утра до вечера
#реконструкция #Баумана
17
Работы на улице Баумана ведутся с утра до вечера

сегодня, 15:06

Общество