Общество
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Липецкая вечЁрка: ослабление режима, перекрытие перекрестка и назначения
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 12 мая.
Главная новость дня – ослабление режима самоизоляции. «Мы приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим. Если ситуация будет развиваться негативно, вернём прежние ограничения. Режим самоизоляции сохраняется для приехавших в наш регион, хронически больных людей и для жителей области в возрасте 65 лет и старше. Масочный режим обязателен для общественных мест, транспорта, торговых объектов, работающих предприятий всех форм собственности», заявил Игорь Артамонов.
12 мая в Липецкой области подтверждены еще 47 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции. 207 человек выздоровели, 3 человека умерли. 734 — находятся на лечении. По состоянию два часа дня 12 мая в больницах области находятся 209 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 370 человек с подозрением на выделение вируса.
Не менее активно липчане сегодня интересовались назначениями. 36-летний Михаил Бушин стал главным архитектором Липецка. Бушин родился в Воронежской области, учился в средней школе в Добринском районе. В 2005 году закончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Проектирование зданий». В качестве инженер-архитектора более 12 лет работал во многих проектных и строительных организациях. Михаил работал над проектом фермерского рынка в микрорайоне «Звездный», спортивно-развлекательного комплекса по улице Леонтия Кривенкова, оптово-розничного рынка, проектировал жилье и иные социально-значимые объекты.
12 мая сессия Совета депутаты Липецкого района избрала нового главу муниципального образования. Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Давида Тодуа.
Между прочим, перекресток улицы Папина и второстепенной дороги могут перекрыть для движения транспорта. Это связано с затруднением движения общественного транспорта по улице Папина — дублеру закрытого на ремонт проспекта Победы.
12 мая в Липецкой области подтверждены еще 47 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции. 207 человек выздоровели, 3 человека умерли. 734 — находятся на лечении. По состоянию два часа дня 12 мая в больницах области находятся 209 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 370 человек с подозрением на выделение вируса.
Не менее активно липчане сегодня интересовались назначениями. 36-летний Михаил Бушин стал главным архитектором Липецка. Бушин родился в Воронежской области, учился в средней школе в Добринском районе. В 2005 году закончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Проектирование зданий». В качестве инженер-архитектора более 12 лет работал во многих проектных и строительных организациях. Михаил работал над проектом фермерского рынка в микрорайоне «Звездный», спортивно-развлекательного комплекса по улице Леонтия Кривенкова, оптово-розничного рынка, проектировал жилье и иные социально-значимые объекты.
12 мая сессия Совета депутаты Липецкого района избрала нового главу муниципального образования. Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Давида Тодуа.
Между прочим, перекресток улицы Папина и второстепенной дороги могут перекрыть для движения транспорта. Это связано с затруднением движения общественного транспорта по улице Папина — дублеру закрытого на ремонт проспекта Победы.
Фартовый
Фартовый
Просто Папа
Какой хороший Игорь Георгич Артамонов