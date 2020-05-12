Происшествия

33 минуты назад

Следователи отыскали пропавшую девушку-подростка

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#без вести пропавшие
Следователи отыскали пропавшую девушку-подростка

16-летняя девушка из села Нижняя Матренка Добринского района Липецкой области найдена.

Девушка  ушла из дома вечером 11 мая, и до сегодняшнего дня ее местонахождение не было известно.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, местонахождение пропавшей установлено - девушка находилась у знакомого. В скором времени она будет доставлена к родителям.
843
#без вести пропавшие

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