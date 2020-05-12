Следователи отыскали пропавшую девушку-подростка

16-летняя девушка из села Нижняя Матренка Добринского района Липецкой области найдена.

Девушка ушла из дома вечером 11 мая, и до сегодняшнего дня ее местонахождение не было известно.



Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, местонахождение пропавшей установлено - девушка находилась у знакомого. В скором времени она будет доставлена к родителям.

