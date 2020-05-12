Состоялось расширенное заседание правления Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области

В заседании приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов, руководители областных органов государственной власти и члены СППЛО. Заседание вела – Ольга Митрохина- исполнительный директор РОР СППЛО.Основная тема заседания: «Меры поддержки бизнеса в условиях пандемии». Липецкое отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей, как одно из крупнейших общественных объединений региона, с 23 апреля запустило анкетирование бизнеса для совместнойвыработки востребованных мер дополнительной поддержки. По итогам промежуточного анкетирования в опросе приняли участие 329 представителя бизнес-сообщества Липецкой области. Изменения в работе бизнеса в условиях пандемии определялись по двум критериям: изменению дохода и изменению численности наемных сотрудников. В условиях пандемии удалось сохранить доход на прежнем уровне только 4% опрошенных. Наиболее полезными мерами поддержки бизнес-сообщество называет:Финансирование затрат (заработная плата персоналу, аренда и др.) – 55,8%,Разрешение работать в прежнем режиме – 53%,Отсрочка по уплате налогов, налоговые каникулы – 45,4%,Отмена региональных налогов на период ограничений - 43%,Льготный кредит под 0% - 38,7%,Арендные каникулы на определенный срок – 30%,Дополнительный заказ на продукцию/ услуги – 30%.Начальник регионального управления экономического развития Сергей Курбатов рассказал об изменениях в составе мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса на федеральном уровне и в Липецкой области. На сегодняшний день 28 тыс. человек получили поддержку. Касательно ситуации на финансовом рынке льготный кредит на выплату заработной платы одобрен на сумму 265,9 млн. руб. Заявки на реструктуризацию одобрены на 21908,6 млн. руб, при этом 95% объема реструктурированного долга приходится на крупный бизнес. На сегодняшний день высоки риски безработицы. Управление труда и занятости Липецкой области активно работает в этом направление, на сегодня жителям предоставлены 5 тыс. вакансий, также Управление труда и занятости активно формирует новые рекомендации кейсов для трудоустройства.«Основная задача на текущий момент - максимально быстро восстановить рабочий ритм пострадавших отраслей, так как многие предприятия работают на внешний рынок» - прокомментировал Дмитрий Аверов.По итогам мероприятия для консолидации предложений была создана рабочая группа, в нее вошли представители РОР СППЛО, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области, руководитель регионального управления экономического развития.