Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 207 человек

Сегодня врачи выписали 13 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.



С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек выздоровели, 3 человека умерли. 734 — находятся на лечении.



По состоянию два часа дня 12 мая в больницах области находятся 209 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 370 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 525 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся на двухнедельном карантине два человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1236 человек.



Напомним, что за последние сутки в регионе подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из заболевших, 27 человек, жители Липецка. В Ельце заболели 2 человека, в Грязинском районе – 3, Добринском районе – 1, Долгоруковском районе – 1, Задонском районе – 2, Лебедянском районе – 1, Липецком районе – 5, Усманском районе – 2, Чаплыгинском районе – 3.

