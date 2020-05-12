Коронавирус

сегодня, 15:42

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 207 человек

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#коронавирус
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 207 человек

Сегодня врачи выписали 13 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек выздоровели, 3 человека умерли. 734 — находятся на лечении.

По состоянию два часа дня 12 мая в больницах области находятся 209 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 370 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 525 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова находятся на двухнедельном карантине два человека. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1236 человек.

Напомним, что за последние сутки в регионе подтверждены 47 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из заболевших, 27 человек, жители Липецка. В Ельце заболели 2 человека,  в Грязинском районе – 3, Добринском районе – 1, Долгоруковском районе – 1, Задонском районе – 2, Лебедянском районе – 1, Липецком районе – 5, Усманском районе – 2, Чаплыгинском районе – 3.
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#коронавирус

Комментарии (7)

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ОДИН ГОЛОС

15 минут назад
П У НАС ОТ ИВЛ НЕ СГОРЯТ ЛИ БОЛЬНИЦЫ КАК В ПИТЕРЕ
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Врач

30 минут назад
Вы что, все решили уличить СМИ в дезинформации? Последите сколько скорых к той же ЛОКИБ приезжает в течении дня... Всем здоровья.
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Testov.net

42 минуты назад
Часть домалечащихся (а их как тут пишут 525) будут поступать в тяжёлом состоянии
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Лиса

51 минуту назад
Они пишут не задумываясь.Главное что то написать)))
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Лиса

53 минуты назад
Вчера вылечившихся было 194 человека,сегодня выписали 47,на сегодняшний день вылечившихся 207....Куда делись 34 человека???
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Большой мир

57 минут назад
Как может быть выписано 47 человек,а всего вылечились 207.на вчерашний день вылечившихся было 194,плюс 47 сегодня,получается 241,а не 207.где-то явно нестыковка.
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?

сегодня, 16:04
370 человек с подозрением на коровирус. Сколько же надо времени определить есть болезнь или нет. Время на тест несколько часоа. А подозреваемые лежат и лежат.
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