Работы на улице Баумана ведутся с утра до вечера

А Бабушкина все-таки стала дублером: водители нашли пути объезда через улицу Булавина

Подходит к концу вторая неделя после того, как одна из главных въездных в Липецк магистралей, улица Баумана была перекрыта от моста через трассу «Орел-Ливны-Тамбов» и до пересечения с улицей Пожарского.За это время уже сделано немало, снесены мешающие работам деревья, завершается демонтаж сетей освещения, дорожное покрытие снято в два этапа, сначала верхние слои асфальта, а затем и до самого основания, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.И работы на Баумана ведутся в высоком темпе, с утра до ночи.Толщина снятого «пирога» дорожного покрытия улицы Баумана составила больше метра. Сейчас рабочие «добивают» весь многослойный пласт дороги, служившей липчанам лет 40.Пока затруднение движения в объезд не наблюдается. Тем более улицу Пожарского и часть «тамбовки» разгрузила улица Бабушкина.Предполагалось, что движение по ней в объезд реконструируемого участка не будет, из-за чего в районе улице Курчатова дорогу перекрыли бетонными блоками, но, водители нашли лазейку через улицу Булавина и Лунный переулок.Несмотря на то, что выезд с Булавина в Лунный переулок, это крутой не асфальтированный склон, этот маршрут популярен, из-за чего бабушкина и Булавина теперь дублеры Баумана, а на въезду в переулок лунный уже построена первая баррикада.Пока липчане сидят на самоизоляции и трафик на дорогах умеренный, здесь движение еще терпимо, но, местные жители опасаются, что после завершения ограничений связанный с пандемией, движение здесь многократно возрастет. Хотя в Лунном уже сейчас машины донимают людей ревом под окнами (слишком узкий переулок) и клубами пыли в сухую погоду.На этой неделе на реконструируемом участке Баумана начнется замена труб газопровода.- Работы по замене газопроводов на улице Баумана планируется начать на этой неделе. Сегодня мы ожидаем поставку специальной бесшовной трубы повышенной прочности, которую предстоит уложить на глубину не менее полутора метров. Всего предстоит переложить два газопровода - высокого и низкого давления на двухкилометровом участке дороги, начиная от пересечения ул. Баумана с ул. Пожарского до переулка Космического, сообщила GOROD48 cоветник генерального директора АО "Газпром газораспределение Липецк" по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова.Известно, что на Баумана заменят водопроводные трубы. Но когда ЛГЭК приступит к работам, сегодня журналистам в организации ответить не смогли.Напомним, тендер на реконструкцию улицы Баумана выиграло воронежское ООО «Дорожник». Реконструкция улицы, которая проводится на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обойдется в 195 401 070 рублей.Летом строители должны приступить к укладке асфальта и оборудованию тротуаров на протяженности 1,6 километра, установке энергосберегающих фонарей, оборудованию остановок и замене павильонов для пассажиров. Новые объекты будут схожи с теми, которые можно увидеть на улице Космонавтов и участке проспекта Победы, отремонтированных в 2019 году.Реконструкцию улицы Баумана планировали завершить