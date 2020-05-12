Завтра в детских садах увеличится количество дежурных групп

А до конца недели дежурные группы будут открыты во всех детских садах Липецка.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, с 13 мая количество дежурных групп в детских садах увеличится. Сегодня в Липецкой области открыты 95 детских садов. 118 дежурных групп посещают чуть больше 900 детей.



Ожидается, что до конца недели дежурные группы будут открыты во всех детских садах областного центра. Их количество увеличится и в муниципальных районах региона.



Для посещения детского сада родителям рекомендуется обратиться к воспитателям группы, которую посещал ребенок. Воспитатели помогут связаться с руководителем детского сада.



Также можно обратиться в муниципальный орган управления образованием, на территории которого расположен детский сад. Их телефоны указаны на сайте управления образования и науки Липецкой области. Телефон приемной департамента образования администрации города Липецка- 30-96-01.



Для зачисления ребенка в дежурную группу родители должны предоставить два документа: справку с места работы каждого из супругов о выходе на работу, т.е. подтверждение, что родители работают в период ограничительных мер; медицинскую справку, что ребенок может посещать сад.



В настоящее время в детских садах Липецкой области регулярно проводится дезинфекция помещений, налажен медицинский контроль, а воспитатели строго следят за соблюдением малышами мер гигиены.

