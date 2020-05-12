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Завтра в детских садах увеличится количество дежурных групп

13 1720
#Детский сад #коронавирус
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Завтра в детских садах увеличится количество дежурных групп

А до конца недели дежурные группы будут открыты во всех детских садах Липецка.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, с 13 мая количество дежурных групп в детских садах увеличится. Сегодня в Липецкой области открыты 95 детских садов. 118 дежурных групп посещают чуть больше 900 детей.

Ожидается, что до конца недели дежурные группы будут открыты во всех детских садах областного центра. Их количество увеличится и в муниципальных районах региона.

Для посещения детского сада родителям рекомендуется обратиться к воспитателям группы, которую посещал ребенок. Воспитатели помогут связаться с руководителем детского сада.

Также можно обратиться в муниципальный орган управления образованием, на территории которого расположен детский сад. Их телефоны указаны на сайте управления образования и науки Липецкой области. Телефон приемной департамента образования администрации города Липецка- 30-96-01.

Для зачисления ребенка в дежурную группу родители должны предоставить два документа: справку с места работы каждого из супругов о выходе на работу, т.е. подтверждение, что родители работают в период ограничительных мер; медицинскую справку, что ребенок может посещать сад.

В настоящее время в детских садах Липецкой области регулярно проводится дезинфекция помещений, налажен медицинский контроль, а воспитатели строго следят за соблюдением малышами мер гигиены.
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#Детский сад #коронавирус
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Комментарии (13)

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Дурная голова

9 минут назад
Ногам покоя не дает. Сделайте медосмотр для желающих посещать детский сад в самом детском саде. Это гораздо безопаснее чем получать справку в поликлинике.
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(((

21 минуту назад
Со справками это просто ...жесть..((((
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Ник

22 минуты назад
Давайте представим себе наплыв родителей в поликлиники города. Получится ДУРДОМ - всплеск заболеваемости в городе. А знают ли господа хорошие, что некоторые родители оба работали всё время, пока ребенок был в деревне у бабушки с дедушкой ( хорошо что на пенсии) уже скоро будет 2 месяца. Да, справка нужна в таком случае и от родителей и детской поликлиники. А для этого нужно провести тестирование на короновирус за счёт города. Или кишка тонка? Сделать хоть что нибудь правильно!!!
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Людмила

22 минуты назад
Наталья, "Пусть моют руки, больше гуляют и ничего не случится". А если случится, то те же самые матери будут жалобы писать, что скорая долго едет, что в больнице условия не те, что врачи лечат не так, что не те врачи лечат... Виноватый найдется. Информация, что дети болеют легко, уже устарела. Вирус видоизменяется, к сожалению.
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Гость

22 минуты назад
Наталья, что значит помучали?
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Ольга

34 минуты назад
Для посещения ребенка детсада нужна справка, ужас что будет твориться в детских поликлиниках, риск заболеть еще больше возрастет.
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Житель

41 минуту назад
Гость, ваши предложения?
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Гость

53 минуты назад
Какие руки почаще моют? А когда в яслях один грызет игрушку,потому что зубы чешутся,а другой отнимает и себе в рот тащит.Ну,помоют эти игрушки как положено по Сан Пин,и все равно заразятся друг от друга дети.Из дома принесут заразу на всю группу,от бессимптомных мамы с папой,которым никто тест делать не будет.А 10-11 часов в одной группе нос к носу..... Дети не будут 1,5 метра друг от друга соблюдать дистанцию.
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Гость

54 минуты назад
Какие руки почаще моют? А когда в яслях один грызет игрушку,потому что зубы чешутся,а другой отнимает и себе в рот тащит.Ну,помоют эти игрушки как положено по Сан Пин,и все равно заразятся друг от друга дети.Из дома принесут заразу на всю группу,от бессимптомных мамы с папой,которым никто тест делать не будет.А 10-11 часов в одной группе нос к носу..... Дети не будут 1,5 метра друг от друга соблюдать дистанцию.
ответить

Да уж

55 минут назад
А что будет когда все сады откроют. Как брать справку?
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