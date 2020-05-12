Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре

Сегодня ночью и течении дня 6 мая в Липецкой области ожидаются неблагоприятные метеоусловия.



- По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая с 18.00 и до 18.00 6 мая в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: ночью временами дожди, местами грозы, днем местами небольшой дождь.Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с., - сообщили в Главном управлении МЧС по региону.