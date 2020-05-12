Погода в Липецке

15 минут назад

Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре

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#ветер
Спасатели предупреждают о ночных грозах и сильном ветре
Сегодня ночью и течении дня 6 мая в Липецкой области ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

- По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая с 18.00 и до 18.00 6 мая в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: ночью временами дожди, местами грозы, днем местами небольшой дождь.Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами  порывы до 18 м/с., - сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
3 228
#ветер

Комментарии (3)

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Серафим

9 секунд назад
а число то сегодня какое? Вы совсем с ума посходили???
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Марина

1 минуту назад
Ку ку!Какое 6 мая.Не проснулись после праздников?Кто у вас проверяет новости???????
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Гость

6 минут назад
Редакторы!!!! Какое 6 мая?
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