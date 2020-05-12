Перекресток улицы Папина и второстепенной дороги могут перекрыть для движения транспорта

В ближайшие дни перекресток улицы Папина и второстепенной дороги по улице Водопьянова могут закрыть для автомобильного транспорта. Это связано с затруднением движения общественного транспорта по улице Папина — дублеру закрытого на ремонт проспекта Победы.

Сегодня председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Дергунов рассказал об изменениях в организации дорожного движения.



- Мы столкнулись с тем, что автобусы теряют лишнее время, пока автомобилисты пытаются проехать перекресток перекресток улицы Папина и второстепенной дороги по улице Водопьянова, - рассказал Николай Дергунов. - В то же время, для заезда на второстепенный участок улицы Водопьянова со стороны 15 микрорайона есть два разрыва - один за остановкой «Музыкальное училище», другой - за остановкой «23 микрорайон». Поэтому, если перекресток перекроем, транспортное сообщение с районом нарушено не будет. Еще мы увеличим интервал движения на выезде с улицы Папина, чтобы увеличить пропускную способность дороги.



По словам Николая Дергунова, возникают затруднения в движении и по объезду проспекта Победы улице 2-й Индустриальной. Жители улицы самовольно устанавливают лежачих полицейских, которых дорожникам приходится убирать.



- Мы обратили внимание, что в этом направлении по утрам образуются заторы - заняты все три полосы проспекта Победы перед Кольцевой площадью, стоят автомобили выезжающие с улицы Водопьянова, - рассказал Николай Дергунов. - Выяснилось, что жители улицы 2-й Индустриальной самовольно устанавливают лежачих полицейских, и нам их приходится убирать. Также некоторые водители пытаются проехать по улице -1-й Индустриальная, хотя на ней одностороннее движение. Эти нарушители потом мешают выезду законопослушных водителей со 2-й Индустриальной.



Открытие движения по части проспекта Победы от Кольцевой площади до улицы Механизаторов не за горами. После того, как сетевики демонтируют тепломагистраль на проезжей части проспекта, начнется укладка первого слоя асфальта.



- Сегодня в администрации Липецка пройдет совещание с представителями сетевых организаций, - сообщил Николай Дергунов. - После этого мы будем знать приблизительные сроки открытия этого участка. Мы планируем, что движение по нему сможем запустить после укладки первого слоя асфальта.



Отдельное внимание председатель департамента дорожного хозяйства уделил дорожной обстановке, связанной с перекрытием улицы Баумана.



- Самое главное, нам удалось договориться с подрядчиком и кольцо в районе выезда на трассу «Орел-Тамбов» пока перекрывать не стали, - рассказал Николай Дергунов. - Поэтому у водителей теперь больше возможностей для маневра.



По словам Николая Дергунова, произошли некоторые изменения в организации объездов улицы Баумана. Так, в районе улиц Литейной и Арсеньева установлены знаки «дворовая территория», так как водители двигаличь через эти улицы на большой скорости. А на улице Бородинской бетонные блоки переместились от въезда на улицу в центр пешеходного моста.



- Мы столкнулись с тем, что водители начали отодвигать блоки, чтобы открыть проезд, - рассказал Николай Дергунов. - Поэтому принято решение переместить их в центр моста. Напоминаем, что мост, хоть и использовался автомобилистами, изначально является пешеходным. Барьеры автомобилисты отодвигают и в других местах, но благодаря бдительности горожан в течение часа заградительные барьеры возвращаются на место.



В преддверии выхода огорода из режима самоограничения департамент проводит регулировку фаз светофорных объектов. Уже увеличился цикл проезда от автостанции «Сокол» в сторону улицы Бородинской. В ближайшее время дорожники изменят фазу светофоров на перекрестке улиц Циолковского и Космонавтов в пользу первой: въезд и выезд из Липецка в направлении Лебедянского шоссе изначально рассматривался властями, как главный альтернативный путь после перекрытия улицы Баумана.

