Банк ЗЕНИТ запускает льготную ипотеку по ставке от 6,5%

Банк ЗЕНИТ присоединился к новой государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли. Оформить ипотечный кредит по ставке от 6,5 % годовых клиенты могут до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство.

Ипотека сроком от 1 года до 25 лет предоставляется на покупку квартиры комфорт-класса на первичном рынке. Программа позволяет приобрести жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала. Пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

«Банк ЗЕНИТ стал участником программы, которая позволит повысить доступность жилья для клиентов и простимулирует спрос на покупку недвижимости у застройщиков. При этом весь пакет документов на кредит и электронная закладная оформляются онлайн, клиент приходит в офис только на заключение сделки», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет ПАО Банк ЗЕНИТ, АО Банк ЗЕНИТ Сочи и ПАО Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)).

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