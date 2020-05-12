Общество
7 минут назад
Михаил Бушин назначен главным архитектором Липецка
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Свой первый архитектурный проект он реализовал еще студентом.
В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка - новое назначение. Главным архитектором города назначен 36-летний Михаил Бушин.
Михаил Бушин родился в Воронежской области, учился в средней школе в Добринском районе. В 2005 году закончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Проектирование зданий». В качестве инженер-архитектора более 12 лет работал во многих проектных и строительных организациях. На должность заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры города Липецка-главного архитектора Михаил был назначен после оценки его квалификации и итогов открытого конкурса.
Как рассказал GOROD48 сам Михаил Бушин, свой первый практический опыт в сфере проектирования он получил еще будучи студентом. Находясь на производственной практике в ООО «Храм» у Владимира Чеснокова, в составе рабочей группы как архитектор разработал дополнительный вариант архитектурного решения храма святой мученицы Татианы рядом с техническим университетом на улице Московской. Впоследствии заказчик остановился на предложенном Михаилом варианте и воплотил его в жизнь.
Также будучи студентом, Михаил принимал участие в открытом конкурсе архитектурных проектов застройки Липецкого городища, объявленного администрацией Липецкой области.
- Мы сделали проект культурного центра с областной научной библиотекой и универсальным залом на Городище - его тогда предполагали застроить. На конкурсе наша студенческая работа «Спираль жизни» заняла первое место. Позже я делал другие проектные проработки этой территории, но было принято решение оставить Городище как рекреационную зону. И это правильно, так как Липецку не хватает общественных пространств, - говорит главный архитектор города.
После окончания вуза Бушин работал в разных организациях главным архитектором или главным инженером проектов. Так, в составе рабочей группы в СУ-11 принимал участие в разработке архитектурных решений по строительству жилья на территории Москвы. Большой пласт опыта приобрел в «Архстудии-В» Сергея Высоцкого. В это время совместно с другими архитекторами Михаилом было разработано множество концепций и архитектурных решений, различных рабочих документаций. Под руководством Сергея Высоцкого Михаил работал над проектом фермерского рынка в микрорайоне «Звездный», спортивно-развлекательного комплекса по улице Леонтия Кривенкова, оптово-розничного рынка, проектировал жилье и иные социально -значимые объекты.
В частности, больших усилий сотрудникам «Архстудии-В» стоили многократные проработки застройки района набережной реки Воронеж жилыми зданиями разной этажности, спортивными и социальными объектами. К сожалению, этот грандиозный проект, о котором много говорил глава Липецка Сергей Иванов, реализован не был.
- Интересным и значимым для меня архитектурным опытом стал комплексный капитальный ремонт фасадов по улице Зегеля. В компании «ЮНИКРОН» я был на тот момент одновременно главным архитектором и главным инженером проекта. Мы старались подойти индивидуально к каждому дому. Решение по включению дополнительных фронтонов в плоскости кровли было вызвано необходимостью существенного изменения архитектурного облика зданий. При этом декоративные конструкции не несли дополнительной нагрузки на несущие стены домов. Все они были изготовлены из облегченного материала. Мы использовали фасадные краски и штукатурные смеси наилучшего качества для существенного продления их срока службы и красивого внешнего вида. На сегодняшний момент рассматривается возможность приведения в соответствие с архитектурным обликом улицы входных групп и рекламных вывесок первых этажей зданий, - говорит Михаил Бушин.
Перед архитектором при капремонте домов по улице Зегеля стояла непростая задача. При небольших капвложениях во внешнее преображение зданий Бушину нужно было предложить варианты фасадов с новым, индивидуальным и законченным архитектурным обликом. Вот как о совместной работе с ним отозвался Илья Бабкин, заместитель генерального директора ООО «Юникрон»:
- Михаил - фанат своего дела. Я бы даже назвал его немного упрямым. Он всегда нацелен на результат. Если он считает что-то правильным, то не уступит и будет идти до конца. Например, современный вид крыш домов и фасадов по улице Зегеля - исключительно его заслуга. Так что, думаю, толк из него на должности главного архитектора будет.
На новой должности Михаил Бушин со свойственным молодости оптимизмом желает не отстать от Москвы и Санкт-Петербурга во внедрении передовых идей в архитектуре и градостроительстве. Он пообещал GOROD48 создать при департаменте информационный портал, который видит как коммуникативную площадку для предложений и обсуждений идей благоустройства Липецка, формирования его архитектурного облика.
- Нам нужна ответная реакция широкой общественности - от представителей архитектурного сообщества до жителей разных возрастных групп. Нам нужна обратная связь. Мы должны понимать, что в первую очередь нужно людям, что востребовано. Липецку необходимы общественные пространства как точки притяжения для горожан. У нас есть генплан развития Липецка, и мы будем его учитывать при разработке мастер-планов как дополнительного формата определения основных градостроительных позиций и планирования. Будем просчитывать функциональность, комфорт городской среды еще до момента застройки, до реализации муниципальных программ и программ ФКР. С моей точки зрения, все изменения облика города вплоть до дворов требуют обсуждения, - сказал главный архитектор Липецка.
Михаил Бушин родился в Воронежской области, учился в средней школе в Добринском районе. В 2005 году закончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Проектирование зданий». В качестве инженер-архитектора более 12 лет работал во многих проектных и строительных организациях. На должность заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры города Липецка-главного архитектора Михаил был назначен после оценки его квалификации и итогов открытого конкурса.
Как рассказал GOROD48 сам Михаил Бушин, свой первый практический опыт в сфере проектирования он получил еще будучи студентом. Находясь на производственной практике в ООО «Храм» у Владимира Чеснокова, в составе рабочей группы как архитектор разработал дополнительный вариант архитектурного решения храма святой мученицы Татианы рядом с техническим университетом на улице Московской. Впоследствии заказчик остановился на предложенном Михаилом варианте и воплотил его в жизнь.
Также будучи студентом, Михаил принимал участие в открытом конкурсе архитектурных проектов застройки Липецкого городища, объявленного администрацией Липецкой области.
- Мы сделали проект культурного центра с областной научной библиотекой и универсальным залом на Городище - его тогда предполагали застроить. На конкурсе наша студенческая работа «Спираль жизни» заняла первое место. Позже я делал другие проектные проработки этой территории, но было принято решение оставить Городище как рекреационную зону. И это правильно, так как Липецку не хватает общественных пространств, - говорит главный архитектор города.
После окончания вуза Бушин работал в разных организациях главным архитектором или главным инженером проектов. Так, в составе рабочей группы в СУ-11 принимал участие в разработке архитектурных решений по строительству жилья на территории Москвы. Большой пласт опыта приобрел в «Архстудии-В» Сергея Высоцкого. В это время совместно с другими архитекторами Михаилом было разработано множество концепций и архитектурных решений, различных рабочих документаций. Под руководством Сергея Высоцкого Михаил работал над проектом фермерского рынка в микрорайоне «Звездный», спортивно-развлекательного комплекса по улице Леонтия Кривенкова, оптово-розничного рынка, проектировал жилье и иные социально -значимые объекты.
В частности, больших усилий сотрудникам «Архстудии-В» стоили многократные проработки застройки района набережной реки Воронеж жилыми зданиями разной этажности, спортивными и социальными объектами. К сожалению, этот грандиозный проект, о котором много говорил глава Липецка Сергей Иванов, реализован не был.
- Интересным и значимым для меня архитектурным опытом стал комплексный капитальный ремонт фасадов по улице Зегеля. В компании «ЮНИКРОН» я был на тот момент одновременно главным архитектором и главным инженером проекта. Мы старались подойти индивидуально к каждому дому. Решение по включению дополнительных фронтонов в плоскости кровли было вызвано необходимостью существенного изменения архитектурного облика зданий. При этом декоративные конструкции не несли дополнительной нагрузки на несущие стены домов. Все они были изготовлены из облегченного материала. Мы использовали фасадные краски и штукатурные смеси наилучшего качества для существенного продления их срока службы и красивого внешнего вида. На сегодняшний момент рассматривается возможность приведения в соответствие с архитектурным обликом улицы входных групп и рекламных вывесок первых этажей зданий, - говорит Михаил Бушин.
Перед архитектором при капремонте домов по улице Зегеля стояла непростая задача. При небольших капвложениях во внешнее преображение зданий Бушину нужно было предложить варианты фасадов с новым, индивидуальным и законченным архитектурным обликом. Вот как о совместной работе с ним отозвался Илья Бабкин, заместитель генерального директора ООО «Юникрон»:
- Михаил - фанат своего дела. Я бы даже назвал его немного упрямым. Он всегда нацелен на результат. Если он считает что-то правильным, то не уступит и будет идти до конца. Например, современный вид крыш домов и фасадов по улице Зегеля - исключительно его заслуга. Так что, думаю, толк из него на должности главного архитектора будет.
На новой должности Михаил Бушин со свойственным молодости оптимизмом желает не отстать от Москвы и Санкт-Петербурга во внедрении передовых идей в архитектуре и градостроительстве. Он пообещал GOROD48 создать при департаменте информационный портал, который видит как коммуникативную площадку для предложений и обсуждений идей благоустройства Липецка, формирования его архитектурного облика.
- Нам нужна ответная реакция широкой общественности - от представителей архитектурного сообщества до жителей разных возрастных групп. Нам нужна обратная связь. Мы должны понимать, что в первую очередь нужно людям, что востребовано. Липецку необходимы общественные пространства как точки притяжения для горожан. У нас есть генплан развития Липецка, и мы будем его учитывать при разработке мастер-планов как дополнительного формата определения основных градостроительных позиций и планирования. Будем просчитывать функциональность, комфорт городской среды еще до момента застройки, до реализации муниципальных программ и программ ФКР. С моей точки зрения, все изменения облика города вплоть до дворов требуют обсуждения, - сказал главный архитектор Липецка.
1 159
Олег