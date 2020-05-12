На улице Бабушкина обновляют спортивную площадку

Работы ведутся по просьбам и при финансовом участии жителей

Спортивная площадка на перекрестке улиц Бабушкина и Бардина, скоро примет совершенно другой вид, ее оградят высоким забором, на территории площадки появится новое спортивное оборудование.Уже несколько дней на площадке одной из самых протяженных улиц частного сектора Липецка кипят работы, начатые по инициативе местных жителей, СОСа, и на условиях софинансирования. На обустройство площадки городской и областной бюджеты города выделяют 1 миллион рублей, 6% из которых – средства жителей улицы.- На площадке установят высокое ограждение, чтобы во время игр детей не улетали мячи, - рассказал GOROD48 начальник управления правобережным округом Липецка Вячеслав Погорелов. – Также появится новое игровое оборудование, будет установлен детский городок, размещены различные игровые и спортивные снаряды.По словам Вячеслав Погорелова, в частном секторе сокольского микрорайона в этом году обновят и реконструируют 5 детских игровых и спортивных площадок на условиях софинасирования, на каждую из которых выделено из областного и городского бюджетов и при 6-процентном соучастии населения по 1 миллиону рублей. В частности, мини-стадион школы №41 получит искусственный газон и оборудование, обновят и детскую площадку на улице Курчатова.