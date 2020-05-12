В аварии на внутриквартальной дороге пострадала женщина

Сегодня утром на улице Студенческий городок в Липецке столкнулись автомобили «Лада Ганта» и «Лада Приора».













В результате столкновения получила травмы пассажирка «Приоры». Женщину доставила в больницу бригада «скорой».

По словам очевидцев аварии, «Лада Гранта» врезалась в заднюю часть «Приоры» на полном ходу, когда водитель второго автомобиля остановился перед поворотом пропустить выезжающую из двора машину.В результате столкновения получила травмы пассажирка «Приоры». Женщину доставила в больницу бригада «скорой».