Происшествия

сегодня, 09:45

В аварии на внутриквартальной дороге пострадала женщина

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#авария #ДТП
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В аварии на внутриквартальной дороге пострадала женщина

Сегодня утром на улице Студенческий городок в Липецке столкнулись автомобили «Лада Ганта» и «Лада Приора».

По словам очевидцев аварии, «Лада Гранта» врезалась в заднюю часть «Приоры» на полном ходу, когда водитель второго автомобиля остановился перед поворотом пропустить выезжающую из двора машину. 

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В результате столкновения получила травмы пассажирка «Приоры». Женщину доставила в больницу бригада «скорой».
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#авария #ДТП
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