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В Липецке откроют литературный музей Есенина

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#музей #грант
В Липецке откроют литературный музей Есенина

Проект Централизованной библиотечной системы Липецка «Литературный музей С.А. Есенина» стал победителем президентского конкурса для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства и получил грант 450 000 рублей на создание музея С.А. Есенина на базе Центральной городской библиотеки, носящей имя поэта. Общая стоимость проекта составляет 1 миллион рублей.

- Создание музея Сергея Есенина в библиотеке послужит сохранению культурного наследия, связанного с именем гениального поэта России, носителя истинной и созидательной любви к Родине. Гражданская позиция поэта, его боль за судьбу Отечества – пример для сегодняшнего поколения. Музей, открытие которого состоится в конце 2020 года, станет современным общественным институтом, центром просвещения и инноваций, - рассказывает о планах директор ЦБС Липецка Виктория Якимович.

Экскурсии по музею и библиотечному фонду предусматривается осуществлять при помощи аудиогида. Музей соединит около 2000 экземпляров библиотечного фонда – произведений С. А. Есенина и книг литературоведов и критиков, биографов и авторов мемуарной литературы о нём, а также поэтов серебряного века, и музейную экспозицию липецкого исследователя и коллекционера Валентина Синельникова, из 350 экспонатов. Здесь будут представлены основные вехи жизни и творчества поэта, сообщает департамент культуры Липецка.

Музей расширит рамки краеведения в библиотеке, в том числе, путём использования цифровых технологий: воспроизведение хроники выступлений С. А. Есенина, создание документального фильма о жизни, творчестве и загадке смерти поэта.
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#музей #грант

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