Общество

36 минут назад

Липчане предпочли остаться дома в выходные

5 563
#индекс #самоизоляция
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Липчане предпочли остаться дома в выходные

В выходные дни, приуроченные к 9 Мая, индекс самоизоляции вырос по сравнению с майскими каникулами.

Индекс самоизоляции в Липецке достиг значения в 3,5 балла в воскресенье, 10 мая. Это самый высокий балл для Липецка с начала мая и самый высокий балл для выходных дней, начиная с середины апреля. Во вторые майские праздники липчане заметно чаще оставались дома. Если в период с 1 по 5 мая индекс колебался в пределах 2,4-3 баллов, то в прошедшие выходные находился в пределах 2,8-3,5 баллов. Меньше всего людей, по данным «Яндекса», на улицах Липецка было 10 мая, многолюдно – вчера, 11 мая.


Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. При этом президент отметил, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы. Напомним, что ранее глава Липецкой области, исходя из сложившейся эпидемической ситуации, продлил режим самоизоляции до 31 мая.
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#индекс #самоизоляция
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Комментарии (5)

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Логика

37 секунд назад
Все свалили просто за город
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Можно прислушаться

2 минуты назад
https://www.youtube.com/watch?v=eqXvYhLUnpk – Вассерман : самоизоляция эффективен
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Погода

12 минут назад
дерьмо
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Юрий

16 минут назад
Просто народ с * после праздника отсыпался)
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eva

16 минут назад
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