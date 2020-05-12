Общество

59 минут назад

Шесть улиц Липецка останутся без холодной воды

1 1303
#Отключение воды
Шесть улиц Липецка останутся без холодной воды

ЛГЭК информирует о сегодняшних отключениях.

Без холодной воды с 10:00 до 20:00 останутся жители домов

№№ 1, 3, 4, 5, 6, по улице Механизаторов,

№№ 21, 21/2, 23, 23/2, 25, 27 по улице Папина,

№№ 47, 49, 53, 53а, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а/1, 69/2, 69а вл.1, 69а вл.2, 87а, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98, 98а, 100, 102, 104б по проспекту Победы.

Воду отключат из-за аварийного ремонта канализационного коллектора на пересечении улиц Механизатора и Папина.

Холодной воды с 10:00 до 20:00 не будет также у жителей домов №№ 7,11,13,13а,13б,19,21,23,29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина и № 24 по проспекту 60 лет СССР. Здесь будут устранять утечку на водоводе по адресу улица Петра Смородина, 18, сообщили в ЛГЭК.

1 1303
#Отключение воды

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

35 минут назад
Главное вовремя предупредили.
ответить

Еще в рубрике

Критерием для открытия ТРЦ и рынков станет первичный контроль посетителей
#самоизоляция
92
Критерием для открытия ТРЦ и рынков станет первичный контроль посетителей

вчера, 19:40

Общество
Массовым мероприятиям - нет. Школы останутся под замком. Детсады начнут открывать по потребности
#коронавирус #школы #детсады
104
Массовым мероприятиям - нет. Школы останутся под замком. Детсады начнут открывать по потребности

вчера, 17:55

Общество
Перегородить соседям единственный тротуар – это бесценно (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
129
Перегородить соседям единственный тротуар – это бесценно (ФОТО)

вчера, 14:43

Общество
К спасению 11-летней липчанки присоединились Игорь Артамонов и министр здравоохранения
#медицина
60
К спасению 11-летней липчанки присоединились Игорь Артамонов и министр здравоохранения

вчера, 10:16

Общество
Приставы запретили липчанину регистрировать автомобиль из-за долга всего в 35 тысяч рублей
#Приставы #УФССП #долги
31
Приставы запретили липчанину регистрировать автомобиль из-за долга всего в 35 тысяч рублей

вчера, 09:36

Общество
Война с вирусом: в начале карантина итальянцы чаще умирали от инфарктов, в Японии банкротятся компан...
4
Война с вирусом: в начале карантина итальянцы чаще умирали от инфарктов, в Японии банкротятся компан...

10.05.2020 15:18

Общество