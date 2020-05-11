Ещё 4 человека в Липецкой области признаны вылечившимися от коронавируса

Общее число выздоровевших составило 194 человека.

Сегодня ещё 4 человека в регионе завершили лечение от коронавируса.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции, 194 человека выздоровели, 3 человека умерли. 700 — на лечении.



По состоянию на 14.00, 11.05.2020г. в больницах находятся:



206 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



368 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 494 пациента с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 5 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1354 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 22

г. Елец - 4

Добринский район - 10

Добровский район - 1

Долгоруковский район - 7

Липецкий район - 3

Тербунский район - 1