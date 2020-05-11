Коронавирус

44 минуты назад

Ещё 4 человека в Липецкой области признаны вылечившимися от коронавируса

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#Коронавирус
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Ещё 4 человека в Липецкой области признаны вылечившимися от коронавируса

Общее число выздоровевших составило 194 человека.

Сегодня ещё 4 человека в регионе завершили лечение от коронавируса.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции, 194 человека выздоровели, 3 человека умерли. 700 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 11.05.2020г. в больницах находятся:

206 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

368 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 494 пациента с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова — 5 человек.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1354 человек.

За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 22
г. Елец - 4
Добринский район - 10
Добровский район - 1
Долгоруковский район - 7
Липецкий район - 3
Тербунский район - 1

1 633
#Коронавирус
2

Комментарии (1)

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Игорь

17 минут назад
Вылечены или признаны вылечившимися?!)
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