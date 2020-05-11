44 минуты назад
Ещё 4 человека в Липецкой области признаны вылечившимися от коронавируса
Общее число выздоровевших составило 194 человека.
Сегодня ещё 4 человека в регионе завершили лечение от коронавируса.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 897 случаев новой коронавирусной инфекции, 194 человека выздоровели, 3 человека умерли. 700 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 11.05.2020г. в больницах находятся:
206 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
368 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 494 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 5 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1354 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 22
г. Елец - 4
Добринский район - 10
Добровский район - 1
Долгоруковский район - 7
Липецкий район - 3
Тербунский район - 1
Игорь