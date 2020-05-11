Война с вирусом: Россия третья в мире по числу заражённых, в Австрии успешно применили плазменную терапию

Сегодня Россия вышла на третье место в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Ученые Японии искусственно создали антитела к коронавирусу. В Австрии выписали первых пациентов, которые получили плазменную терапию. В Испании ищут новую модель школьного обучения – возможно, ученикам придется сочетать посещение уроков с дистанционными занятиями. В польском Закопане лани съели герб города из цветов у городской ратуши. В египетской деревне жители испугались летучих мышей.

По данным Роспотребнадзора, на утро 11 мая в мире зафиксированы 4 176 583 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 79 483 человека.

Погибли от коронавируса 284 004 человека, полностью вылечились – 1 499 620 человек.

США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1 367 638 зараженных. В Испании 264 663 выявленных зараженных. На третье место поднялась Россия – 221 344 случаев. Великобритания также обогнала Италию и лишь чуть уступает России – 219 183 случая. В Италии – 219 070 случаев. Свыше 170 тысяч пострадали во Франции и Германии. Бразилия перешагнула отметку в сто шестьдесят тысяч случаев, в Турции свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.

В России за последние сутки зафиксировано 11 656 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 221 344 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 39 801 человека. 2009 - скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 48 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 897 случаев новой коронавирусной инфекции, 194 человека выздоровели, 3 человека умерли. 700 находятся на лечении. По количеству выявленных зараженных Липецкая область на 42 месте в России.

Ученые в Японии искусственно создали антитела к коронавирусу

В одной из японских исследовательских групп ученые смогли искусственно создать антитело, способное предотвратить заражение организма коронавирусом. Над этой задачей совместно работали исследователи из Университета Китасато, ученые из Epsilon Molecular Engineering и исследовательского института корпорации Kao, сообщает японская телерадиокомпания NHK. Ученые искусственно создали антитело против коронавируса посредством генетического анализа белков на его поверхности. Лабораторные тесты подтвердили, что антитело предотвратило заражение большинства клеток в тестируемых образцах. Этот подход по мнению ученых предоставит больше возможностей для лечения COVID-19 и позволит работать новые пути для поиска лекарств.

В Австрии выписали первых пациентов, которые получили плазменную терапию

В Австрии первые пациенты, которые получали плазменную терапию (плазму от переболевших и уже выздоровевших после COVID-19 зараженных), выписываются из больницы, заявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер. Лекарства, вакцинации или панацеи от вируса SARS-CoV-2 до сих пор не существует, но по мнению некоторых врачей антитела, содержащиеся в восстановленной плазме крови, могут помочь тяжелобольным пациентам победить инфекцию. Всего по всей Австрии уже проведено 20 процедур с использованием «выздоровевшей плазмы», сообщает портал austria-today.ru. Однако чтобы получить более точную информацию об этой форме терапии, необходимо больше научных данных. Несмотря на успехи, к этому методу остается много вопросов, подходить к такой терапии также надо избирательно, потому что она может иметь побочные эффекты. Например, может привести к аллергическим реакциям. «Нам нужны пожертвования плазмы от выздоровевших пациентов с Covid 19», - добавил Рудольф Аншобер.

Экономика Южной Кореи может немного «просесть» из-за коронавируса

Экономика Южной Кореи в 2020 году может сократиться на 0,1% из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса – до эпидемии аналитики прогнозировали рост темпов экономики Южной Кореи на 2,3%. Такие выводы озвучили аналитики Bloomberg Economics, сообщает канал KBS. Однако эксперты считают, что страны с сильными системами здравоохранения и достаточными финансовыми ресурсами, такие как Южная Корея и Германия, смогут быстро справиться с ситуацией, их экономики начнут снова расти.

В Норвегии сократился экспорт морепродуктов

Коронавирус повлиял на спрос морепродуктов из Норвегии у покупателей других стран. Карантин, закрытые рестораны, увеличение стоимости авиаперевозок свежих продуктов на зарубежные рынки привели к тому, что в стране значительно снизился спрос на лосося и сиг – экспорт падает впервые за 18 месяцев, сообщает портал norwaytoday.info со ссылкой на норвежский совет по морепродуктам. Так, в апреле из Норвегии экспортировали 183 тысячи тонн морепродуктов – на 7% меньше, чем год назад. Пока эксперты не строят долгосрочные прогнозы, как ослабленная покупательная способность повлияет на спрос на норвежские морепродукты.

Почти две трети австрийцев выступают за повышение пособия по безработице

65% австрийцев выступают за более высокие пособия по безработице во время коронавирусного кризиса, причем треть опрошенных принимает твердое решение и еще 32% — скорее за увеличение, такие данные опроса «Profil» озвучил официальный представитель социал-демократической партии Австрии (SPÖ) Йозеф Мучич. Сегодня пособие по безработице в Австрии составляет 55% чистого дохода, обсуждается его увеличение до 70%, сообщает портал austria-today.ru.

В Испании ищут новую модель школьного обучения

В Испании ищут новую модель школьного обучения – возможно, ученикам придется сочетать очные уроки с дистанционными занятиями. Новые правила диктует коронавирус – в Испании готовятся к тому, что осенью он вряд ли исчезнет. До тех пор, пока наука не найдет эффективного лекарства от COVID-19, исходят из того, что требования по социальному дистанцированию останутся. Реальной перспективой становится смешанное обучение: частично онлайн, частично — в классах с численностью не больше 15 человек, сообщает портал russpain.com со ссылкой на издание «El Pais». Правительство решает, какой должна быть максимальная численность учеников в классе, и «наиболее вероятное число — 15». Между тем сейчас в одних областях страны позволено обучать в младших классах школ до 28 учеников, а в старших — до 40. Но сократить учеников и одновременно увеличить число классов невозможно: это потребовало бы увеличить чуть не вдвое число учителей и помещений. Наиболее вероятный из обсуждаемых сценариев — смешанная система обучения, при которой ученики будут посещать школу по очереди, возможно, в разные смены, или в разные дни недели, а остальную часть времени работать дома, сообщает газета. Схема далеко не идеальная, предупреждают социологи, может повлиять на то, что дети будут терять интерес к учебе. Проблема также стоит острее для городских школ, где учеников в классах больше – в сельских малокомплектных школах вести занятия смогут по-прежнему. Смешанная система обучения – если она будет введена – потребует радикального пересмотра учебных планов, и их надо начинать готовить уже сейчас, предупреждают специалисты.

Немецких школьников отстранили от занятий за нарушение социальной дистанции

В Германии после карантина постепенно открывают школы, однако правила социального дистанцирования остаются среди необходимых требований. Троих 16-летних подростков в Нижней Саксонии уже на второй день отправили домой, так как во время перерыва они стояли слишком близко друг к другу, сообщает портал germania.one. Школьники стояли друг от друга на расстоянии чуть больше 70 сантиметров. В первый день им сделали замечание, но школьники не думали, что будет все так серьезно. Печальный факт в том, что через три недели у школьников будут экзамены. Сдать их они смогут в школе, однако готовиться придется самостоятельно, без возможности посещать занятия. Руководство школы, комментируя случай, указало: родителей заранее проинформировали о новых школьных правилах. Там также отмечено, что тех, что не будет следовать правилам, могут отстранить от уроков и даже не допустить к экзаменам. Родители подростков надеются, им не придется подавать иск против школы, и их детям разрешат снова посещать уроки.

В Каталонии сделали археологическое открытие из окна квартиры

В каталонской Жироне интересное археологическое открытие совершили жители прямо из окна квартиры, сообщает портал noticia.ru. Смотреть в окно — сейчас одно из главных развлечений в Испании. Этим и занимались жители одной из квартир на улице Санта-Клара рядом с мостом Эйфеля в исторической части города. В очистившейся реке Ониар они заметили очертания женской головы, наполовину торчавшей из песка. Вскоре на место прибыли археологи, полицейские и лично мэр города Марта Мадренас. В итоге из реки смогли достать скульптуру и ее фрагменты, датируемые XVIII веком или ещё раньше. По словам местных жителей, это открытие можно было сделать только из окон квартиры, сверху, потому что под другим углом заметить артефакт на дне было бы невозможно.

Дикие лани съели герб из цветов у городской ратуши в Закопане

Из-за отсутствия туристов на улицах польского курортного городка Закопане стали появляться дикие животные. Так, стая ланей пришла на центральную площадь к городской ратуше: несколькими днями ранее они периодически выходили на одну из главных магистралей города, где медленно и без страха прогуливались по оживленной улице, с любопытством разглядывая дома и машины, сообщает портал polsatnews.pl. Добравшись в конце концов до городской площади, они начали там пастись – и в какой-то момент начали есть герб города, цветочную композицию, которую создали возле ратуши.

В египетской деревне жители испугались летучих мышей

Панику среди местных жителей деревни в одной из египетских провинций вызвала группа летучих мышей, которые поселились в заброшенном недостроенном здании, сообщает портал egypt-hrg.ru. Люди испугались соседства с летучими мышами, которые стали обозначать свое присутствие и активно летать во время вспышки нового коронавируса. Местные жители обнаружили группу летучих мышей в заброшенном строящемся здании, они вызвали полицию и должностных лиц города. Селяне даже подожгли уголь, чтобы избавиться от летучих мышей, попытавшись их выгнать с помощью сильного дыма.



Фото polis812.ru

