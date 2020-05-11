Впечатляющий обгон по «встречке» через две сплошные попал на видео

Езда вполне могла спровоцировать ДТП.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео со своего регистратора, запечатлевшего грубое нарушения правил дорожного движения.

ЧП произошло на улице Космонавтов ещё 4 мая. Водитель белоснежного внедорожника «BMW» так спешил, что предпочёл обогнать соседние машины по встречной полосе, не погнушался переехать через две сплошные разделительные линии.

- Всё это произошло в темное время суток – примерно в 21:15, - сообщил автор ролика, - Вполне можно было не заметить двигающийся по встречному потоку автомобиль, или пешехода, или ребёнка, решившего перебежать дорогу. И тогда всё – авария.

Автор видео утверждает, что двигался по левой полосе с максимально разрешённой в городе скоростью – 60 км в час. А водитель-нарушитель превысил ещё и скоростной режим.