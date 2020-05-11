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Впечатляющий обгон по «встречке» через две сплошные попал на видео
Езда вполне могла спровоцировать ДТП.
Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео со своего регистратора, запечатлевшего грубое нарушения правил дорожного движения.
ЧП произошло на улице Космонавтов ещё 4 мая. Водитель белоснежного внедорожника «BMW» так спешил, что предпочёл обогнать соседние машины по встречной полосе, не погнушался переехать через две сплошные разделительные линии.
- Всё это произошло в темное время суток – примерно в 21:15, - сообщил автор ролика, - Вполне можно было не заметить двигающийся по встречному потоку автомобиль, или пешехода, или ребёнка, решившего перебежать дорогу. И тогда всё – авария.
Автор видео утверждает, что двигался по левой полосе с максимально разрешённой в городе скоростью – 60 км в час. А водитель-нарушитель превысил ещё и скоростной режим.
Пешеход
Гость 48
Гость 48
"Стучать нехорошо", но
Сергей
Сергей
жора
Гость 48
вв
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