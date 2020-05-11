Происшествия

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Впечатляющий обгон по «встречке» через две сплошные попал на видео

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#ПДД #нарушения #езда по встречной полосе
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Езда вполне могла спровоцировать ДТП.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео со своего регистратора, запечатлевшего грубое нарушения правил дорожного движения.

ЧП произошло на улице Космонавтов ещё 4 мая. Водитель белоснежного внедорожника «BMW» так спешил, что предпочёл обогнать соседние машины по встречной полосе, не погнушался переехать через две сплошные разделительные линии.

- Всё это произошло в темное время суток – примерно в 21:15, - сообщил автор ролика, - Вполне можно было не заметить двигающийся по встречному потоку автомобиль, или пешехода, или ребёнка, решившего перебежать дорогу. И тогда всё – авария.

Автор видео утверждает, что двигался по левой полосе с максимально разрешённой в городе скоростью – 60 км в час. А водитель-нарушитель превысил ещё и скоростной режим.

40 1516
#ПДД #нарушения #езда по встречной полосе
3

Комментарии (40)

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Пешеход

1 минуту назад
Эдуард, ты - не Эдуард, ты - Пэдуард.
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Гость 48

5 минут назад
Сергей, я тебе про здравый смысл говорю, зачем лететь через 2 сплошные, если можно спокойно обойти с права, не нарушая Правила!? Из леса это ты, если очевидного не видишь, такие маневры говор, Т об отсутствии мастерства и опыта вождения))))
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Гость 48

8 минут назад
Сергей, я не про ситуацию в общем, а про конкретный случай, описанный автором! Исходя из информации видеоролика водитель БМВ мог безболезненно опередить по крайней правой полосе не нарушая Правила! Что свидетельствует об отсутствии навыков вождения и здравого смысла! Да и если бы не мог это не повод обгонять через две сплошные! Они не зря нарисованы!
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"Стучать нехорошо", но

12 минут назад
Цветомузыка, если не "стучать" такие автохамы не будут привлекаться к ответственности - это тоже нехорошо. Автохамов у нас очень много, поэтому чтобы никто не на кого не "стучал" необходимо весь город заставить комплексами фото и видеофиксации. И тогда никому не придется "стучать".
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Сергей

12 минут назад
Гость 48, ...... из леса. У нас даже конституция как оказывается с первого раза не прописана, а тут кинулся правила движения обсуждать ))))
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Сергей

16 минут назад
Гость 48, себе любимым всегда найдется оправдание........ Не призываю гонять, но тупить и прикрываться правилави не надо если ездить не умеете. ВЫ ТОРМОЗИТЕ весь транспортной поток и в Липецке уже частенько из-за таких пробки на ровном месте.
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жора

18 минут назад
БМВ головного мозга !!!!! Они-же понторезы !!!!!
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Гость 48

19 минут назад
ксв, только мудило может так ездить! Вообще не ориентируется в пространстве!
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вв

19 минут назад
НУ ТЫ И ОЛЕНЬ...Я ПОЛЧАСА ТЕБЕ ПИШУ ЧТО ПО ЛЕВОЙ ОН ЕХАЛБОЛЕЕ 60 ...И Я ЕЗЖУ 80 ...А ВСЕ РАВНО ТАКИЕ КАК ТЫ ОБГОНЯЮТ ...ВКЛЮЧИ МОЗГИ
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ксв

23 минуты назад
только мудило может выложить видео такое,вообще конченый неудачник
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