К спасению 11-летней липчанки присоединились Игорь Артамонов и министр здравоохранения

10 мая житель Липецка Андрей Журавлев разместил в социальной сети обращение к Владимиру Путину с отчаянной просьбой о помощи. У 11-летней дочери Андрея серьезная болезнь, ребенку необходимо лечение в федеральных медицинских центрах, однако из-за праздничных дней такое лечение откладывается, счет, тем временем, идет на часы.

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На публикацию Андрея Журавлева утром 11 мая ответил губернатор Игорь Артамонов.«Дорогие друзья, доброе утро. Поступило много обращений касательно тяжёлой ситуации со здоровьем дочери нашего липчанина Журавлева Андрея Викторовича. Полчаса назад я поговорил с ним, уточнив ситуацию. Затем позвонил министру здравоохранения РФ Мурашко М.А. с просьбой оказать содействие в госпитализации девочки в Московской клинике. Министр взял ситуацию под свой контроль. Надеюсь, все у девочки будет хорошо», - сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.Сегодня же утром девочку отправили в Москву.- Девочка поступила к нам 7 мая, у нее выявлены очаги разрушения бедренной кости. Мы направили запросы в три федеральных центра о консультативном совете о тактике лечения или перегоспитализации больной. Ответ мы ожидали получить 12 мая, нужные нам специалисты находятся на выходных, - рассказал заместитель главврача областной детской больницы Сергей Раковский. - Благодаря вмешательству Игоря Артамонова уже сегодня детская клиника университета имени Сеченова готова принять девочку на лечение.Девочку отправили в Москву на специальной машине с пневмоподушкой, ребенка сопровождает медицинская бригада.