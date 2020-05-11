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сегодня, 10:16

К спасению 11-летней липчанки присоединились Игорь Артамонов и министр здравоохранения

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#медицина
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10 мая житель Липецка Андрей Журавлев разместил в социальной сети обращение к Владимиру Путину с отчаянной просьбой о помощи. У 11-летней дочери Андрея серьезная болезнь, ребенку необходимо лечение в федеральных медицинских центрах, однако из-за праздничных дней такое лечение откладывается, счет, тем временем, идет на часы.

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На публикацию Андрея Журавлева утром 11 мая ответил губернатор Игорь Артамонов.

«Дорогие друзья, доброе утро. Поступило много обращений касательно тяжёлой ситуации со здоровьем дочери нашего липчанина Журавлева Андрея Викторовича. Полчаса назад я поговорил с ним, уточнив ситуацию. Затем позвонил министру здравоохранения РФ Мурашко М.А. с просьбой оказать содействие в госпитализации девочки в Московской клинике. Министр взял ситуацию под свой контроль. Надеюсь, все у девочки будет хорошо», - сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм. 



Сегодня же утром девочку отправили в Москву.

- Девочка поступила к нам 7 мая, у нее выявлены очаги разрушения бедренной кости. Мы направили запросы в три федеральных центра о консультативном совете о тактике лечения или перегоспитализации больной. Ответ мы ожидали получить 12 мая, нужные нам специалисты находятся на выходных, - рассказал заместитель главврача областной детской больницы Сергей Раковский. -  Благодаря вмешательству Игоря Артамонова уже сегодня детская клиника университета имени Сеченова готова принять девочку на лечение.

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Девочку отправили в Москву на специальной машине с пневмоподушкой, ребенка сопровождает медицинская бригада.

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34 4092
#медицина
5

Комментарии (34)

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Котяра

28 секунд назад
Скоро здесь нарисуется Педро Месин и всех рассудит. Остануться только правильные коменты )))
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Вася Куролесов

6 минут назад
Куролесову, конечно ничего не пойму, я ведь не голосую 20 лет подряд за пу.тина и партию единая роисся. Вот если бы у меня в голове были опилки , как у 67,3 процентов жителей липецкой области, тогда да,понял бы.
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Куролесову

9 минут назад
Вася Куролесов, как и предпологал, что Вы ничего не поймёте. В отличие от Вас я не выписываю каждый знак, т.к. Вам это не поможет.
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Кхм..

13 минут назад
Удачно как все сложилось для этой семьи. Опозорились с клещами, а тут такой случай подвернулся перетянуть внимание и выйти в белом пальто. Только как будут объяснять свою халатность и бездействие в других случаях?
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Вася Куролесов

13 минут назад
как всегда надо "заклевать", И тебе отвечу, мил человек. Звонил он конечно не из-за хайпа, а из-за ребенка. Но вот этот случай мог бы остаться незамеченным, тем не менее его широко осветили в СМИ, коим является и сайт Город -48. Вопрос зачем? Подумай когда время будет свободное и мозг очистится от психоактивных веществ, принятых по случаю 75-й годовщины Победы.
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Артамонов, верни деньги

17 минут назад
Девочке желаю скорейшего выздоровления! А для Артамонова - это повод попиарится. Вот, дескать, какой я благодетель. И сразу шестёрки в комментах закаркали - "Спасибо Артамоша...... отец родной". Противно!!! А как же тысячи больных детишек, для которых через ТВ и соцсети собирает народ СМС-ками копейки на лечение? Где же все эти Артамоновы, Уваркины с их офшорными миллиардами, наворованными в России, а значит украденными у этих больных детей. Если бы Артамоновы, Малышевы, Уваркины и другое вороватое жульё поменьше тащило бы из бюджета области-города-страны, то большинство больных детей можно было бы спасти. Артамонов, Уваркина отдайте наворованные вами миллиарды в больницы или целенаправленно для лечения больных детишек, продайте свою недвижимость за рубежом и помогите нищему населению. И не надо устраивать пиар-акции.
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как всегда надо "заклевать"

17 минут назад
Вася Куролесов, Почему нужно даже в этой ситуации "уколоть"? Артамонов не из-за хайпа позвонил в Москву, больше, чем уверен. Помог - надо сказать спасибо. А у нас опять начинается - да это все из-за хайпа, это не искренне и т.д. Проще нужно быть и человечнее.
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Вася Куролесов

17 минут назад
Куролесову, о , действует пиарчик-то да на детских косточках. Это хорошо, значит у губернатора хорошие пиарщики. Вытирайте слезки, приступайте к водным процедурам. Жизнь вам подкинет еще очень много возможностей поплакать, а пресс-служба все правильно оформит. Кстати, " чтобы " пишется слитно.
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Артамонов, верни деньги

18 минут назад
Девочке желаю скорейшего выздоровления! А для Артамонова - это повод попиарится. Вот, дескать, какой я благодетель. И сразу шестёрки в комментах закаркали - "Спасибо Артамоша...... отец родной". Противно!!! А как же тысячи больных детишек, для которых через ТВ и соцсети собирает народ СМС-ками копейки на лечение? Где же все эти Артамоновы, Уваркины с их офшорными миллиардами, наворованными в России, а значит украденными у этих больных детей. Если бы Артамоновы, Малышевы, Уваркины и другое вороватое жульё поменьше тащило бы из бюджета области-города-страны, то большинство больных детей можно было бы спасти. Артамонов, Уваркина отдайте наворованные вами миллиарды в больницы или целенаправленно для лечения больных детишек, продайте свою недвижимость за рубежом и помогите нищему населению. И не надо устраивать пиар-акции.
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Котяра

23 минуты назад
Вроде и доброе дело, но смахиавает на обычный пиар после последних событий с клещами.
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