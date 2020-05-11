Липчанину грозит до 5 лет за кражу велосипеда

Преступление было совершено на улице Папина.

Как сообщили у УМВД РФ по Липецкой области, в отдел полиции №3 обратился 33-летний житель Липецка с заявлением о том, что с лестничной площадки дома на улице Папина у него похитили велосипед.

Полицейским удалось раскрыть эту кражу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержал 44-летний житель областного центра. Похищенное у него уже изъято.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.