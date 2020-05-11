Происшествия

сегодня, 09:03

Липчанину грозит до 5 лет за кражу велосипеда

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#УМВД #кража
Липчанину грозит до 5 лет за кражу велосипеда

Преступление было совершено на улице Папина.

Как сообщили у УМВД РФ по Липецкой области, в отдел полиции №3 обратился 33-летний житель Липецка с заявлением о том, что с лестничной площадки дома на улице Папина у него похитили велосипед.

Полицейским удалось раскрыть эту кражу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержал 44-летний житель областного центра. Похищенное у него уже изъято.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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#УМВД #кража

Комментарии (5)

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Юрист

14 минут назад
Все перемешалось в нашем королевстве. За взятки дают условно,за кражу 5 лет.
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Сталин

22 минуты назад
Дурак и таких очень много
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Вениамин Творожков.

23 минуты назад
фокс, Да,да согласен,как говорил Виктор Палыч: " В наше время можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву.В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды"
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фокс

51 минуту назад
Вор явно не знает мнение Антибиотика по поводу краж велосипедов
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Марина

сегодня, 09:14
Вот нужен был этот велосипед!!Чтобы потом продать за бесценок.И судимость иметь.Как люди относятся халатно к своей жизни.
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