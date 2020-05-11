Почти 1 000 липчан попались на нарушениях по «антикоронавирусным» статьям с начала мая

За прошедшую неделю в суды Липецкой области поступило 945 дел об административных правонарушениях по статьям, связанным с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции. Рассмотрено 443 таких дела. 7 протоколов о совершении административных правонарушений возвращены в правоохранительные и иные уполномоченные органы.

Более 90% из этих дел возбуждены по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Проходящие по этим делам граждане нарушили режим самоизоляции и прогуливались без получения разрешения и без особой нужды по общественным местам – там, где это запрещено.



Основная часть этих дел рассматривалась судами Липецка и Ельца. На минувшей неделе в суды Липецка поступило почти 500 протоколов, в суд Ельца – 107. Меньше всего материалов поступило в суды Данковского, Елецкого, Чаплыгинского, Становлянского и Липецкого районов.



267 человек суды оштрафовали, 174 – предупредили.



- При назначении административного наказания учитываются данные о личности нарушителей, их возраст и материальное положение, отягчающие и смягчающие административную ответственность обстоятельства, - пояснили в пресс-службе областного суда. - Большинство наложенных штрафов находятся в диапазоне от одной до пяти тысяч рублей. При этом санкция статьи предусматривает штрафы для физических лиц от одной до 30 тысяч рублей.



Максимальный штраф, назначенный судом на прошедшей неделе, составил 30 тысяч рублей. Он был назначен по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ индивидуальному предпринимателю, в торговой точке которого не оказалось разметки на полу, бактерицидных ламп, экрана в прикассовой зоне. Дело рассматривалось Лебедянским районным судом.



Значительный штраф наложен на нарушительницу обязательного режима самоизоляции. Жительница Левобережного района Липецка получила предписание не покидать место жительства из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако женщина предписание не выполнила.



По ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.



Всего с 1 апреля в суды Липецкой области поступило почти 2,5 тысячи дел об административных правонарушениях по статьям, связанным с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Рассмотрено более 1,5 тысячи таких дел. Свыше 800 ожидают рассмотрения.