«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 11 мая

Фанаты «Зенита» могут посетить виртуальный музей любимой команды. Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов погрузит в атмосферу «Чернозёмного» рока. «Ежик в тумане» - не только мультфильм, театры тоже ставят эту сказку. Можно прогуляться по Лейпцигу или попасть в Большой театр на премьеру «Садко».





Владимирский театр кукол в 11:00



Липецкий театр кукол



Онлайн-прогулка по Лейпцигу



Поклонников футбола футбольный клуб «Зенит»



Самарская областная библиотека для слепых в 13:00



Москонцерт начинает показ фильма «Весь Жванецкий» - первую серию



Культурный центр ЗИЛ продолжает цикл онлайн-лекций «Aqua Incognita — об океане и человеке». В этот раз выступит натуралист-любитель, капитан парусной яхты и основатель проекта популяризации знаний об океане Aqua Incognita Ольга Хохлова. Она расскажет о том, как пластик попадает в воду и что затем с ним происходит, как он влияет на жизнь животных и людей. Также мы обсудим феномен мусорных островов и разберёмся, как каждый из нас может повлиять на ситуацию. Лекция «Пластиковое загрязнение. Процесс и последствия»



Большой театр радует новыми премьерными



Театр Вахтангова в 19:00



Один из подкастов русскоязычной подкаст-студии «Скрытые лица» посвящен кино. Их программа «О кино» в каждом выпуске



Семь спектаклей фестиваля инклюзивного и социального театра «Особый взгляд», который прошёл в октябре 2019 года в Новом пространстве Театра Наций,



Константин Кулясов, лидер группы АнимациЯ, с поддержкой одного из масштабных фестивалей России «Чернозём»



Музей-заповедник «Гатчина»



Вильнюсский театр Оскараса Коршуноваса (Литва) выкладывает видеозаписи своих постановок. Так, с 11 по 17 мая будет



На сайте Венской оперы (Австрия) в 21:00 «Сельская честь» и «Паяцы» написаны разными композиторами, поставлены в разные годы и даже не в соседних театрах. Что же так прочно сплавило эти две оперы в сознании публики, что уже более ста лет они ставятся как диптих на самых разных сценах мира? Две эти оперы представляют собой квинтэссенцию этого музыкального театрального стиля – гиперэмоционального, балансирующего между «правдой жизни» и преувеличенной театральностью. The Metropolitan Opera покажет эти постановки – «Сельская честь» и «Паяцы» начиная с 02:30 11 мая и до 01:30 12 мая. Пьесы также объединит главный герой, которого играет один и тот же тенор: герой-любовник, в «Сельской чести» жертва ревнивого мужа, в «Паяцах» сам должен преобразиться в ревнивого мужа-убийцу.Владимирский театр кукол в 11:00 выложит видеозапись спектакля «В стране дорожных знаков» - захватывающая история весело и ярко знакомит детей с основами правил дорожного движения. В ней много приключений, погонь и путешествий.Липецкий театр кукол представляет еще один спектакль из своего репертуара – сказку «Дюймовочка» по мотивам литературного произведения Ганса Христиана Андерсена. Увидеть ее можно до 14 мая.Онлайн-прогулка по Лейпцигу начнется в 11:00 на площадке портала JoinPro. На главной Рыночной площади вы полюбуетесь на Старую Ратушу и Старые весы, прогуляетесь по площади Нашмаркт и узнаете, насколько прилежным студентом был Гете, заглянете в Пассаж Медлер, хранящий секреты доктора Фауста.Поклонников футбола футбольный клуб «Зенит» приглашает в виртуальный музей на экскурсию. Здесь вы сможете познакомиться с легендарными игроками и тренерами, посмотреть редкие фото и видео, узнаете историю команды «Зенит» с 1925 года по настоящее время. Там можно увидеть нашивку сборной Ленинграда, афишу 1936 года. Кроме того, на сайте есть раздел «Зал славы», где говорится о достижениях футболистов. Музей был запущен к 90-летию футбольного клуба в 2015 году.Самарская областная библиотека для слепых в 13:00 покажет онлайн-трансляцию видео-лекции «Заметки краеведа: Бункер Сталина» в рамках проекта «Я иду, шагаю по Самаре». Во время трансляции участники узнают о самом таинственном инженерном сооружении времен Великой Отечественной войны в запасной столице СССР городе Куйбышеве — об «Объекте №1» — так назывался в секретных документах стратегический бункер Иосифа Сталина. Его легендарный бункер находится под землей на глубине 12-этажного дома.Москонцерт начинает показ фильма «Весь Жванецкий» - первую серию покажут в 17:00 на площадке «Яндекс. Эфир». Вспоминайте вместе с Москонцертом избранные миниатюры известного писателя-юмориста.Культурный центр ЗИЛ продолжает цикл онлайн-лекций «Aqua Incognita — об океане и человеке». В этот раз выступит натуралист-любитель, капитан парусной яхты и основатель проекта популяризации знаний об океане Aqua Incognita Ольга Хохлова. Она расскажет о том, как пластик попадает в воду и что затем с ним происходит, как он влияет на жизнь животных и людей. Также мы обсудим феномен мусорных островов и разберёмся, как каждый из нас может повлиять на ситуацию. Лекция «Пластиковое загрязнение. Процесс и последствия» начнется в 19:00.Большой театр радует новыми премьерными показами . «Садко» Николая Римского-Корсакова, которого поставил режиссер Дмитрий Черняков в Большом театре – сложная, спорная, величественная и ироничная, отсылающая к оперной истории и заглядывающая в не слишком светлое будущее, сплетающая фольклорные и фрейдистские мотивы постановка. Это большая работа большого мастера, которую в мае можно увидеть онлайн – и составить собственное мнение о самом резонансном спектакле 2020 года.Театр Вахтангова в 19:00 покажет необычную философскую сказку не только для детей «Ежик в тумане» Илоны Елизаровой. Сначала писатель Сергей Козлов создал философскую сказку «Ежик в тумане». Потом мэтр мультипликации Юрий Норштейн ее экранизировал. А теперь «Ежик в тумане» — еще и спектакль. Спектакль — не точная калька мультфильма, здесь намешено сразу несколько сказок Козлова, но особое «норштейновское» настроение угадывается. Ежик и в спектакле — поэт, фантазер, трогательно и красиво воспринимающий мир. «Игра воображения», в которую то и дело погружаются персонажи, заставляет забыть, что перед зрителями зверушки. Кстати, и внешних «звериных» атрибутов не так много: у Ежика нет колючек, он просто очень взъерошенный и в коричневом сюртуке. У Ослика нет хвоста, и только у Зайки поникшие грустные ушки...Один из подкастов русскоязычной подкаст-студии «Скрытые лица» посвящен кино. Их программа «О кино» в каждом выпуске обсуждает один из отдельных фильмов. Это может быть старое, всеми забытое, кино, известный блокбастер или малобюджетная картина. Это не похоже на обычные кино рецензии, здесь не проводят художественный анализ замысла режиссера. Здесь обсуждают интересные, часто не общеизвестные факты о сьемках, «спойлерят», разрабатывают альтернативные сюжеты и много смеются.Семь спектаклей фестиваля инклюзивного и социального театра «Особый взгляд», который прошёл в октябре 2019 года в Новом пространстве Театра Наций, доступны зрителям. Среди постановок – спектакль «Гроза – среда обитания», новое прочтение пьесы Островского в переложении на язык жестов, спектакль о долгом пути домой «Одиссея 2к19», основанный на поэме Гомера и историях воспитанников детских домов Петербурга и другие.Константин Кулясов, лидер группы АнимациЯ, с поддержкой одного из масштабных фестивалей России «Чернозём» отыграет свой традиционный концерт «Керосинник на Чернозёме». Прозвучат мощнейшие фестивальные боевики группы, которые поются хором, а также музыкант пообщается со слушателями в прямом эфире и ответит на все интересующие их вопросы. Поклонников ждут в 19:00.Музей-заповедник «Гатчина» приглашает в виртуальное путешествие по экспозициям. Вы сможете побывать в комнате, где размещена коллекция картин художника-портретиста Пьетро Ротари из собрания первого владельца дворца графа Орлова. Прогуляться по Греческой галерее, созданной архитектором Винченцо Бренной для императора Павла I. Узнать о предметах, которые обычно находятся в витринах Оружейной галереи. Познакомиться с козликами Альпийской породы на Дворцовой Ферме. Поговорить о моде эпохи барокко и о том, какие в это время носили платья и туфли, и чем следовало украсить прическу.Вильнюсский театр Оскараса Коршуноваса (Литва) выкладывает видеозаписи своих постановок. Так, с 11 по 17 мая будет доступен спектакль «Миранда» Уильяма Шекспира. Пьеса расскажет историю единственной 15-летней дочери герцога Просперо – вместе с отцом они стали отшельниками на необитаемом острове. Однако однажды из-за бури их земляки из Неаполя потерпели кораблекрушение близ острова, среди которых был принц Фердинанд…На сайте Венской оперы (Австрия) в 21:00 начнется трансляция балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева. Эту постановку записали в марте 2014 года, у критиков к ней неоднозначное отношение как к иллюстрации того, что великий танцовщик практически никогда не является великим балетмейстером. Этот балет Нуреев ставил с учетом своего таланта и желания продемонстрировать как можно больше сложных красивых фигур танца.