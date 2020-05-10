ДТП на перекрестке улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР попало на видео

Сегодня, 10 мая на перекрестке Проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова в Липецке произошло столкновение двух автомобилей.

Судя по записи камеры наблюдения, водитель автомобиля на проспекте 60 лет СССР начал движение в сторону парка Победы, пока другие автомобили стояли. В этот момент по улице Меркулова ехали две машины. Одна из них раньше выехала на перекресток, после чего произошло столкновение. И только после этого другие участники дорожного движения поехали по проспекту.



