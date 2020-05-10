Происшествия

сегодня, 17:57

ДТП на перекрестке улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР попало на видео

10 1786
#ДТП
1
ДТП на перекрестке улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР попало на видео

Сегодня, 10 мая на перекрестке Проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова в Липецке произошло столкновение двух автомобилей.

Судя по записи камеры наблюдения, водитель автомобиля на проспекте 60 лет СССР начал движение в сторону парка Победы, пока другие автомобили стояли. В этот момент по улице Меркулова ехали две машины. Одна из них раньше выехала на перекресток, после чего произошло столкновение. И только после этого другие участники дорожного движения поехали по проспекту.

10 1786
#ДТП
1

Комментарии (10)

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Сифон

3 минуты назад
Дырявые любят на красный трогаться.
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valerafromsplus

9 минут назад
1, MyPal попробуй.
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Павлик

10 минут назад
он тронулся на красный , спешил ну и приехал
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Артем

20 минут назад
лучше веб камеры содержать - чем полиция проще везде обвешать все камерами чем содержать армию полицейских сократить полицейских увеличить веб камеры
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1

24 минуты назад
Да когда эти колхозаны редакторы научаться видео вставлять на страницу?!?Почему у меня вместо видео черный квадрат?
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valerafromsplus

27 минут назад
Трамвай виноват!
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123

28 минут назад
Проткнутых за рулем не убавляется
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Рр

29 минут назад
Странный чудак, тронулся даже не на жёлтый, а на красный... Куда торопился?
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Оса

35 минут назад
Перед вых специально делаешь так что бы поругались . Ну ладно я это припомню
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вв

58 минут назад
раз такое дело не надо было тормозить
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