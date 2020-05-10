Происшествия
21 минуту назад
В Липецке поврежден автомобиль в горящем гараже
В первую половину дня 10 мая в Липецкой области горели два гаража.
Два гаража горели 10 мая в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
В первом случае пожар произошел утром в гараже на улице Свердлова в Липецке. Огонь повредил имущество на площади 10 квадратных метров и моторный отсек автомобиля.
Второй случай зарегистрирован в Лебедяни на улице Воронежской. Здесь огонь уничтожил сгораемые конструкции и имущество гаража по всей площади.
В первом случае пожар произошел утром в гараже на улице Свердлова в Липецке. Огонь повредил имущество на площади 10 квадратных метров и моторный отсек автомобиля.
Второй случай зарегистрирован в Лебедяни на улице Воронежской. Здесь огонь уничтожил сгораемые конструкции и имущество гаража по всей площади.