В Липецке поврежден автомобиль в горящем гараже

В первую половину дня 10 мая в Липецкой области горели два гаража.

Два гаража горели 10 мая в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



В первом случае пожар произошел утром в гараже на улице Свердлова в Липецке. Огонь повредил имущество на площади 10 квадратных метров и моторный отсек автомобиля.



Второй случай зарегистрирован в Лебедяни на улице Воронежской. Здесь огонь уничтожил сгораемые конструкции и имущество гаража по всей площади.

