Происшествия

21 минуту назад

В Липецке поврежден автомобиль в горящем гараже

367
#пожар #МЧС
1
В Липецке поврежден автомобиль в горящем гараже

В первую половину дня 10 мая в Липецкой области горели два гаража.

Два гаража горели 10 мая в Липецкой области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. 

В первом случае пожар произошел утром в гараже на улице Свердлова в Липецке. Огонь повредил имущество на площади 10 квадратных метров и моторный отсек автомобиля.

Второй случай зарегистрирован в Лебедяни на улице Воронежской. Здесь огонь уничтожил сгораемые конструкции и имущество гаража по всей площади.
367
#пожар #МЧС
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дело о фейке про червивую еду в больнице ушло в суд
#фейк
77
Дело о фейке про червивую еду в больнице ушло в суд

вчера, 13:52

Происшествия
Автобус таранил легковушку на Советской
#авария #ДТП
31
Автобус таранил легковушку на Советской

08.05.2020 23:55

Происшествия
На Соколе аварийное отключение электричества
#отключение электричества
8
На Соколе аварийное отключение электричества

08.05.2020 22:56

Происшествия
Предотвращена попытка переброса на территорию елецкой колонии мобильных телефонов
#УФСИН #переброс
21
Предотвращена попытка переброса на территорию елецкой колонии мобильных телефонов

08.05.2020 20:05

Происшествия
Ельчанина задержали с «солью»
#наркотики
16
Ельчанина задержали с «солью»

08.05.2020 15:36

Происшествия
За неделю в квартирах липчан сгорели холодильник и пылесос
#пожар
1
За неделю в квартирах липчан сгорели холодильник и пылесос

08.05.2020 14:56

Происшествия