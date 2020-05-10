Война с вирусом: в начале карантина итальянцы чаще умирали от инфарктов, в Японии банкротятся компании

В Японии из-за пандемии коронавируса обанкротились уже больше сотни компаний, четверть из них – гостиницы. Итальянские кардиологи проанализировали смертность в стране в середине марта – за год смерти от инфарктов в этот период выросли в три с половиной раза. Британцы продают письма от премьер-министра, в которых он призывал оставаться дома из-за коронавируса. Во Франции на пригородные поезда билеты можно будет приобрести только по талонам. В Норвегии на исследования коронавируса выделят 130 миллионов норвежских крон. В Нью-Йорке собаки стали курьерами по доставке пива.

По данным Роспотребнадзора, на утро 10 мая в мире зафиксированы 4 097 109 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 87 804 человек.



Погибли от коронавируса 280 564 человека, полностью вылечились – 1 445 980 человек.



США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1 347 318 зараженных. В Испании 262 783 выявленных зараженных. В Италии – 218 268 случаев. Близко к Италии оказалась Великобритания – 215 260 случаев. Больше двухсот тысяч случаев в России, свыше 170 тысяч пострадали во Франции и Германии. Бразилия перешагнула отметку в сто пятьдесят тысяч случаев, в Турции свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.



В России за последние сутки зафиксировано 11 012 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 34 306 человек. 1915 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 48 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлен 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 186 человек выздоровели, 3 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 40 месте.



Ученые исследовали, как погода влияет на коронавирус



Ни климат, ни погода, ни географическое положение страны не влияют на развитие заболевания. Такой вывод сделали канадские ученые, когда проанализировали данные по распространению коронавируса в 144 регионах мира, где на 20 марта оказалось зарегистрировано более 10 случаев заболевания, а общее число зараженных в мире составляло 375 тысяч человек. Исследование опубликовано в Canadian Medical Association Journal. ученые не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Рост заболеваемости также не был связан с температурой воздуха. Единственным сдерживающим фактором, по словам эпидемиологов, были запреты на массовые собрания людей и закрытие школ.



В Норвегии на исследования коронавируса выделят 130 миллионов крон



30 исследовательских сообществ в Норвегии получили от государства 130 миллионов норвежских крон для исследований, связанных со вспышкой коронавируса, сообщает портал norwaytoday.info. По словам министра здравоохранения страны Бента Хойе, исследования помогут оценить существующее лечение и дадут систематические знания о распространении и воздействии вируса. Всего в научный совет поступили 78 заявок, финансирование получили 30 проектов – из университетов, больниц, исследовательских центров. В рамках одного из проектов врачи будут наблюдать пациентов интенсивной терапии с коронавирусом. Следить за ними будут даже после того, как они получили лечение, чтобы посмотреть на долгосрочные последствия, такие как психическое и физическое здоровье, всех выживших.



Экономика Кипра может потерять 7% ВВП



Три сценария экономического развития Кипра до конца года представило министерство финансов республики - реалистичный, оптимистичный и пессимистичный прогноз. Во всех случаях ожидается сокращение ВВП, сообщает портал cyprusbutterfly.com.cy. Так, при реалистичном прогнозе Кипр может потерять в 2020 году 7% ВВП, что составит 1,4 миллиарда евро. При наихудшем сценарии сокращение ВВП составит 13%, или более двух миллиардов евро. Оптимистичный прогноз предполагает, что падение ВВП будет 5%, или один миллиард евро. Роста экономики следует ожидать не раньше, чем с первого квартала 2021 года. Если зимой 2020-2021 не произойдет второй волны пандемии, в следующем году можно ожидать полного восстановления туризма и роста экономики к концу года на 6%.



С этим прогнозом согласны эксперты Европейской комиссии - они прогнозируют сокращение экономики Кипра на 7,4% в 2020 году, дефицит госбюджета в размере 7%, рост безработицы до 8,6%, а также умеренное падение внутреннего спроса и резкое падение экспорта услуг. Эти данные опубликованы Генеральной дирекцией Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам.



Коронавирус обанкротил в Японии 120 компаний



Около 120 японских компаний обанкротились под влиянием пандемии коронавируса. Как сообщает портал EHB со ссылкой на Teikoku Databank, 77 компаний объявили о банкротстве, в основном, из-за падения продаж. Еще 42 компании находятся в процессе ликвидации. Гостиницы составляют более четверти обанкротившихся компаний - 32. Вслед за ними идут рестораны и бары - 12 компаний, а затем фирмы по выпуску женской одежды и обуви - 10 компаний.



В начале пандемии итальянцы чаще умирали от инфарктов



Итальянские кардиологи проанализировали смертность в стране с 12 по 19 марта, на начало вспышки коронавируса в стране – за год смерти от инфарктов в этот период выросли в три с половиной раза. Доля смертей, вызванных инфарктами, составила 13,7% против 4,1% за аналогичный период 2019 года, передает издание Sky заявление главы итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи. Статистику проанализировали по 54 госпиталям страны. Кардиологи связывают это с тем, что у медиков сократились возможности ухаживать за больными.



Французы смогут купить билеты на пригородные поезда по забронированным талонам



Билеты на пригородные поезда между Парижем и Лиллем во Франции с 11 мая можно будет купить только по специальным бесплатным талонам, которые необходимо заранее забронировать на сайте железнодорожной компании. Как заявили представители перевозчика и властей региона О-де-Франс, на такую меру они пошли для того, чтобы снизить число поездок и не допустить распространение коронавируса, сообщает портал rfi.fr. При том, талонов на всех может не хватить, предупредили в компании перевозчика. Новая мера затронет и тех пассажиров, которые купили проездной и ранее могли без ограничений пользоваться системой пригородных поездов. Пока что ограничение коснется электричек между Парижем и Лиллем. Билеты на скоростные поезда между городами будут продаваться свободно, однако и там мест будет меньше, чем обычно – железнодорожная компания оставит свободными места между пассажирами.



Британцы продают письма от премьер-министра с призывом оставаться дома



Британцы продают письма от премьер-министра, в которых он призывал оставаться дома из-за коронавируса – такие письма за подписью Бориса Джонсона получила в конце марта каждая семья в Великобритании. В письмах, о которых идет речь, Джонсон призывал британцев оставаться дома и соблюдать дистанцию в условиях ситуации с коронавирусом. Сейчас эти письма – общим числом больше сотни - выставили на продажу на сайте интернет-аукциона eBay, сообщило британское издание Sun. Максимальная цена письма достигала тысячу фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи долларов). Впрочем, большинство из них продаются не более чем за пять фунтов. Встречаются даже нераспечатанные экземпляры.



В Перу полицейские оделись в костюмы Коронавируса и Смерти



Улицы в Перу патрулируют полицейские в необычных костюмах – Коронавируса и Смерти, сообщает новостной портал Ruptly. Полицейские ходят парами по местам, где наблюдаются скопления людей – один в костюме злобного коронавируса с оскаленной пастью, а другой в костюме смерти. В таком облачении они призывают жителей соблюдать социальную дистанцию, а их необычные костюмы должны привлечь внимание к проблеме. Полицейский в костюме смерти держит в руках табличку, где схематично нарисованы два человека, между которыми указана рекомендуемая дистанция в два метра.



В Нью-Йорке собаки стали курьерами по доставке пива



Владельцы одной из пивоварен из пригорода Нью-Йорка для доставки пива клиентам использовали собак. Свой паб они закрыли из-за коронавирусного карантина, после чего занялись доставкой пива, сообщает CBS News. Супруги, Марк и Карен лично развозят пиво клиентам, а для доставки к дому используют двух ретриверов – Бадди и Барли. Карен отметила, что использование собак помогает им поддерживать принципы социального дистанцирования. А еще собаки вместе с пивом приносят людям, которые вынуждены сидеть дома на карантине, немного радости и хорошего настроения. Пара также надеется, что такой необычный вариант доставки поможет им самим продержаться на плаву до лучших времен, и оплачивать счета, а людям немного украсить их дни в изоляции.



В опустевшей школе в Фукусиме спортивная площадка покрылась цветами



Буквально ковер розовых цветов покрыл спортивную площадку одной из школ в Фукусиме – в обычное время на площадке бурлит жизнь, сейчас природа проявила себя, пока школьники находятся дома из-за коронавирусных ограничений, сообщает портал English.kyodonews.net. «Я никогда не видел, чтобы школьный двор был покрыт цветами. Сила природы просто поразительна», - сказал Масакадзу Ватанабе, директор средней школы Йосима в Иваки, префектуре Фукусимы, которая сейчас закрыта, как и другие японские школы. Отсутствие людей, по-видимому, позволило крошечным розовым цветкам, одним из тех, которые любят песчаную почву, очень быстро покрыть весь школьный двор. К открытию школ цветы и появившиеся вместе с ними сорняки, с поля скосят.