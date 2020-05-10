Общество

57 минут назад

Липчане предпочли не выходить на улицы города в День Победы

4 895
#коронавирус #индекс самоизоляции
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Липчане предпочли не выходить на улицы города в День Победы

Но индекс самоизоляции в Липецке все равно находился в зоне «на улице есть люди».

Индекс самоизоляции в Липецке 9 мая составил 3,1 - «на улице есть люди». По отношению к 8 мая он вырос на 0,8 пункта.

Из городов-полумиллионников наш город занял шестое место. Лучшего показателя достиг город Махачкала - 3,9, Астрахань, Краснодар, Рязань, Саратов - 3,2.

Такой же уровень самоизоляции показал соседний Воронеж - 3,2, в Курске и Орле - 3,4, в Туле - 3,3, Тамбов - 2,9. 
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#коронавирус #индекс самоизоляции
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Комментарии (4)

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Я

50 секунд назад
Хамы
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Сдешний

1 минуту назад
А в магазинах народу тьма была особенно в Ашане и половино без масок и не соблюдали в кассу расстояние
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Мать хохла

45 минут назад
Мой ушлепок тоже не пошёл. Боялся от ватников в щщи получить
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Миротворец

47 минут назад
А может потому что погода не фонтан? Или вы все думаете что при плюс 25 и солнечной ясной погоде мы будем сидеть дома. РS люди
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