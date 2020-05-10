Липчане предпочли не выходить на улицы города в День Победы

Но индекс самоизоляции в Липецке все равно находился в зоне «на улице есть люди».

Индекс самоизоляции в Липецке 9 мая составил 3,1 - «на улице есть люди». По отношению к 8 мая он вырос на 0,8 пункта.



Из городов-полумиллионников наш город занял шестое место. Лучшего показателя достиг город Махачкала - 3,9, Астрахань, Краснодар, Рязань, Саратов - 3,2.



Такой же уровень самоизоляции показал соседний Воронеж - 3,2, в Курске и Орле - 3,4, в Туле - 3,3, Тамбов - 2,9.